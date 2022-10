Test indovinello: giù la maschera, è il momento di dimostrare quanto vali

Per risolvere questo test di logica e ragionamento dovrai rispondere ad un indovinello che riguarda una maschera? Vediamo cosa sai fare

Come te la cavi con gli indovinelli? Quello di oggi potrebbe mettere a dura prova la tua capacità di risolvere un test di logica e ragionamento. Dovrai ragionare con calma ma sappi che hai soltanto sessanta secondi per fornire una risposta, quindi non prendertela troppo comoda! Un minuto è sufficiente per rispondere in maniera corretta, dovrai soltanto soffermarti sui dettagli più importanti.

Ecco l’indovinello da risolvere, vediamo se sei capace di indovinare la risposta giusta. In una casa c’è un uomo che indossa una maschera. Il suo viso è completamente coperto e, nello stesso momento, c’è un altro uomo che entra nella stessa casa. L’uomo mascherato non è un ladro, l’altro uomo non abita in quella casa. L’uomo che indossa la maschera non ha nessuna intenzione di fare del male all’altro che sta entrando in casa.

Cosa sta succedendo? Come ti spieghi questa situazione? Hai un minuto a partire da ora, rifletti e poi rispondi. Trovi la soluzione dell’indovinello qui sotto.

La soluzione del test della maschera

Credi di aver trovato il dettaglio decisivo per risolvere questo test di logica e ragionamento? Bene, questo significa che hai valutato con attenzione tutte le opzioni e non ti sei fatto ingannare dai tranelli inseriti nel testo. Per questo motivo, meriti i nostri complimenti perché non è semplice risolvere un test del genere, pieno di insidie e difficoltà. Se, al contrario, non hai indovinato, non c’è bisogno di stare giù con il morale.

Probabilmente hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Prova a cimentarti con altri test simili a questo, vedrai che anche tu riuscirai a migliorare in tempi brevi. Prima di passare alla soluzione dell’indovinello, è importante che tu sappia che questo test non ha nessuna validità scientifica, si tratta di un semplice passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test. Se un uomo è mascherato ma non vuole rubare niente e un altro uomo sta entrando in una casa nella quale non vive, c’è soltanto una spiegazione logica: i due individui stanno partecipando ad una festa di carnevale.