Il dramma nel passato di Antonella Fiordelisi: “Non la vedo da anni”

“Non la vedo da anni“: il dramma nel passato di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è una modella e schermidore, adesso concorrente nella Casa del GF Vip 7. La ragazza è molto schietta e non ha paura a controbattere. Molto istintiva, Antonella è stata per due volte la preferita del pubblico.

Per ora la Fiordelisi ci ha sempre mostrato il suo lato più forte e duro, anche se abbiamo scoperto quanto è sensibile durante il caso Marco Bellavia.

Ecco che nelle ultime ore apre il suo cuore e racconta il dramma del suo passato. Scopriamo insieme quanto ha rivelato

Antonella Fiordelisi racconta per la prima volta del suo passato. In un momento di pace in cucina, la gieffina apre il suo cuore all’amico Alberto De Pisis.

Lei si è sempre mostrata forte, ma ha una questione molto grande ancora da risolvere. La gieffina racconta del dramma che ha vissuto con la sua famiglia.

Antonella non ha rapporto da anni con un componente della sua famiglia. Ha provato a recuperare i rapporti e venirsi incontro, ma si è trovata di fronte ad un muro.

Alberto, in ascolto, le dà appoggio e cerca di tranquillizzarla molto sorpreso dal racconto.

La Fiordelisi non ha un legame con sua sorella maggiore, quella che ti indirizza e ti dà dei consigli utilissimi. Le due hanno papà differenti, ma stessa mamma. E’ proprio per questo motivo che la sorella di Antonella non vuole saperne di lei.

Non è riuscita a fare i conti con la separazione dei genitori e non ha capito perché sua mamma si è rifatta una vita, addirittura dando al mondo Antonella.

La gieffina, dal canto suo, ha cercato di instaurarci un rapporto, ma niente. Nessuna risposta, pensiero o segno.

Alberto la rincuora, mentre Luca Salatino le consiglia di continuare a provarci, magari prima o poi risponderà.

Antonella Fiordelisi ha poche speranze. Non crede che riuscirà mai a creare un rapporto con sua sorella se fino ad ora non ha mai voluto.

La gieffina si apre e racconta il dramma del suo passato facendo conoscere un nuovo lato del sua storia