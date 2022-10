Antonella Clerici non ci sta: prima della diretta vuota il sacco e fa un’importante precisazione

Antonella Clerici prima della diretta di E’ sempre mezzogiorno ha deciso di fare un’importante precisazione mettendo tutti a tacere.

Antonella Clerici è amata dal pubblico del piccolo schermo perché dice sempre ciò che pensa senza mai nascondersi dietro ad un dito. Per questo motivo prima della diretta di oggi di E’ sempre mezzogiorno e dopo la messa in onda di Ballando con le stelle ha deciso di dire la sua in merito ad uno degli avvenimenti che ha più diviso gli utenti della rete sul programma di Milly Carlucci.

Al centro della discussione c’è stato Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che quest’anno ricopre all’interno dello show proprio il ruolo di concorrente. Durante il corso dell’ultima puntata andata in onda, lui ha sbottato contro i giudici accusandoli di non concentrarsi sulle sue esibizioni legate al mondo della danza ma piuttosto alle dinamiche con la sua compagna che si trova al centro della giuria.

Quest’ultimi non hanno apprezzato il commento ricevuto e lo hanno accusato a loro volta di non trattare con il giusto rispetto la sua compagna di viaggio. A fare chiarezza sulla vicenda, allora, ci ha pensato Antonella Clerici rivelando secondo lei come stanno le cose in questa complicata situazione che tanto ha appassionato il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Antonella Clerici difende il fidanzato di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Antonella Clerici non si è risparmiata su Ballando con le stelle, dove Milly Carlucci ha in serbo un incredibile colpo di scena, rivelando come stanno secondo lei le cose dal suo punto di vista considerato che ha avuto modo di lavorare per diversi anni con il compagno di Selvaggia Lucarelli negli studi di E’ sempre mezzogiorno.

“Conosco bene Lorenzo Biagiarelli” ha esordito la conduttrice di punta di Rai 1 sul suo profilo Twitter dopo la messa in onda dello show di successo di Milly Carlucci. “E so quanto è puntiglioso, intelligente, gentile, rispettoso, tenace nel suo lavoro“ ha subito precisato. “Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato a Ballando Con Le Stelle“ ha poi proseguito difendendolo. “Sono certa che con Kuzima troveranno l’intesa perfetta⭐️” ha poi concluso convinta che saprà dimostrare a tutti il fatto suo. Lorenzo, ora, sarà in grado di mantenere la parola data?