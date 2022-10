Royal Family, i principi si trasferiscono? Ormai hanno deciso

Ancora novità per alcuni membri della Royal Family britannica. I principi hanno preso una decisione e sono pronti a trasferirsi vicino Londra

La Royal Family inglese ha da poco terminato le celebrazioni in onore della Regina Elisabetta. La 96enne sovrana è morta lo scorso 8 settembre a Balmoral, in Scozia dove stava trascorrendo le ultime settimane di vacanza. La regina ha lavorato fino all’ultimo giorno di vita, dimostrando un grande attaccamento alla corona. Forse è anche per questo motivo se la Gran Bretagna ha deciso di onorarla come non era mai accaduto a nessun sovrano in passato.

Ora è iniziato il regno di Carlo III, che ha dovuto aspettare tanti anni prima di prendere possesso del trono. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti, anche perché l’ex Principe del Galles ha sempre avuto una visione ben definita della Royal Family. Saranno nettamente ridotte le spese ma l’argomento del giorno è un altro: i principi hanno deciso di trasferirsi a pochi chilometri da Londra. Come la prenderà il re?

Un altro trasferimento per due membri della Royal Family?

Kate e William starebbero pensando di trasferirsi al Castello di Windsor. È questa l’ultima indiscrezione proveniente dalla Gran Bretagna. La notizia ha sorpreso tutti perché i Duchi di Cornovaglia e di Cambridge avevano appena lasciato Kensington Palace, a Londra, per trasferirsi ad Adelaide Cottage, nei pressi della scuola frequentata dal piccolo George.

Sembra che i tre figli della celebre coppia abbiano apprezzato molto le corse in bicicletta estive a Windsor e abbiano chiesto ai loro genitori di restare lì. I principini sono stati iscritti alla Lambrook School, dopo aver frequentato la Thomas’s Battersea di Londra. Un’altra notizia che potrebbe confermare questa indiscrezione è quella dell’alloggio di Maria Turrion Borrrallo, la persona che si occupa di accompagnare i tre principi a scuola.

La donna avrebbe un alloggio separato rispetto a quello di William e Kate, che si occupano in prima persona di accompagnare i figli a scuola. Sarebbe proprio il benessere dei tre principini il motivo principale che potrebbe spingere il futuro re d’Inghilterra e sua moglie a scegliere il Castello di Windsor, ma c’è bisogno del benestare di Carlo III. Pare che il nuovo sovrano non voglia ostacolare suo figlio e i suoi nipoti in questa scelta delicata.