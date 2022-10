Da amiche a nemiche: le due gieffine parlano chiaro una volta per tutte

Le due gieffine parlano chiaro una volta per tutte: da amiche a nemiche

Questa edizione del GF Vip è ricca di colpi di scena. Ci sono avvicinamenti e poi allontanamenti repentini da un giorno all’altro. Litigano la sera e dopo poche ore, talvolta anche minuti, sono di nuovo ad abbracciarsi e ridere come se nulla fosse accaduto.

Dopo la scorsa puntata, però, due gieffine si sono allontanate e continuano a non capirsi. Inizialmente erano amiche nella Casa e si sono anche confidate tra di loro, ma un terzo incomodo le ha fatte distaccare.

Le concorrenti parlano chiaro, ma vediamo cosa è accaduto

Le due gieffine parlano chiaro una volta per tutte: da amiche a nemiche

Giaele De Dona e Nikita Pelizon hanno litigato. Le due erano amiche dal primo giorno nella Casa e si sono trovate più volte a parlare degli altri concorrenti e ad aprirsi.

Durante la puntata di giovedì, però, la Pelizon nomina Giaele al televoto. La sua motivazione è che vorrebbe che la gieffina si allontanasse da Antonino Spinalbese per evitare che possa rovinare il suo matrimonio. Voleva mandarle un messaggio di allerta, mentre un ex gieffino spara a mille.

La De Dona rimane impietrita, non se lo sarebbe mai aspettato. Giustamente, dopo la puntata, Giaele spiega che non era il modo e il momento per parlarle del suo parere e che comunque il suo matrimonio sono fatti sui.

Le due hanno una conversazione costruttiva in cui si parlano chiaramente, ma non riescono più ad essere quello che erano prima.

Passati dei giorni, Nikita torna dalla gieffina per capire perché non sono più amiche. Loro due avevano chiarito, ma sono comunque rimaste distanti.

“Da te mi aspettavo un comportamento diverso, perché vista da fuori sembrava una cosa fatta per due motivi” commenta Giaele e continua: “Il primo perché magari avessi litigato con Antonino. E quindi non potendo nominarlo, hai nominato me, oppure perché stavi rosicando del rapporto che ho creato con Antonino e che all’inizio a te interessava. Potevi prendermi e dirmelo da una parte“.

La Pelizon non ha un rapporto con l’ex fidanzato di Belen nonostante abbia provato più volte a costruire un legame. Antonino è sempre rimasto in disparte e dice di non riuscire a trovare una compatibilità con lei.

Dopo aver ascoltato, Nikita risponde evidenziando il fatto che Spinalbese non c’entri niente.

“Se capisci la mia persona che è molto buona, empatica, ipersensibile che non rosica, non ha rimorsi, etc, vai a capire che era semplicemente quello che ti ho detto. Punto. […] Su quello ti ho chiesto scusa. Il discorso che avevo fatto era che se vuoi far fuori il tuo rapporto, va bene. Se nutri qualcosa, va bene. Ti ho detto ricordati quello che hai fuori. Ma hai perfettamente ragione. Non c’entra niente con questa Casa” confessa la gieffina.

Le due prima erano amiche e adesso sono nemiche, mentre spunta il dramma nel passato di Antonella. Per Nikita l’amicizia è importante e lei difenderebbe un caro se avesse tutti contro. Che questa sia una frecciatina nei confronti di Giaele? Nel senso che la Pelizon c’è stata per lei, ma non viceversa?

Il rapporto si fa sempre più difficile. Le due gieffina sono molto distaccate e solo con il tempo potranno recuperare. Giaele vorrebbe una prova d’amicizia da parte di Nikita, ma lei crede già di averle fatto una dimostrazione con la sua nomination. Amiche o nemiche, ma soprattutto fino a quando?