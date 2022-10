Nuova concorrente del GF Vip 7? Dayane Mello svela la verità

Dayane Mello svela la verità: nuova concorrente al GF Vip 7?

Dayane Mello è una modella di origine brasiliana, nonché ex concorrente del GF Vip 5. Lei è sempre piaciuta molto al pubblico nonostante nella Casa sia stata protagonista di varie litigate. Con il passare dei giorni, però, ha stretto dei legami forti anche dentro il reality show e tuttora è molto seguita.

Da giorni si parla dei futuri ingressi nella Casa e il suo nome appariva fra questi. Ecco che una volta per tutte, Dayane Mello svela la verità.

Scopriamo insieme se sarà una nuova concorrente del GF Vip 7

Molti magazine hanno parlato di un grande ritorno nella Casa del GF Vip da parte di Dayane Mello. La donna conferma di essere stata chiamata dalla produzione e svela la verità.

La modella brasiliana prende una posizione in modo molto deciso e rivela il suo pensiero durante una diretta su Instagram.

Dopo aver visto tre puntate ed essersi informata sul caso Marco Bellavia, Dayane ha fatto la sua scelta definitiva, mentre spunta il dramma nel passato di Antonella.

“Non lo faccio semplicemente per una cosa mia, perché ho provato un po’ delle sensazioni strane” svela Dayane e si spiega: “Ho avuto la richiesta di andare a fare il GF ma non voglio, non voglio mischiarmi a questo cast, non voglio mischiarmi a queste persone che hanno fatto veramente dei danni a tante persone lì dentro fino ad oggi“.

Se ci fossero stati altri personaggi “con più tatto” e “veri” avrebbe accettato nuovamente questa opportunità.

Poi Dayane inizia a lanciare delle nuove frecciatine al reality show e su come questo venga condotto.

“Io sono stata una protagonista ma non sono mai stata trattata come una protagonista, visto che tutti stanno avendo spazio e a me solo per riempire buchi e buttarmi dentro la casa allora servo, anche no. Sono molto felice della mia scelta” conclude la modella, dopo che un ex gieffino ha sparato a mille.

Nessun nuovo ingresso da parte di Dayane Mello. Non le piace questo cast e non vuole rientrare nella Casa solo per guadagnare qualche soldo. Sicuramente sarebbe un guadagno molto elevato, ma lei non trova dei concorrenti nella Casa che potrebbero piacergli. Non vuole essere associata a loro