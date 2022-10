Sara Manfuso non sta zitta, svela verità inedita sul GF Vip

Sara Manfuso ex GF Vip non si tira indietro, combatte fino in fondo per dire la sua: svela una verità inedita ai fan! Nessuno avrebbe mai pensato ad una situazione simile.

Ogni giorno con il GF Vip non si può mai stare tranquilli, specialmente dopo il caso Sara Manfuso, niente è come prima. L’uscita poco felice della gieffina e giornalista ha diviso inevitabilmente l’opinione pubblica, ed al tempo stesso ha fatto venire fuori dei retroscena che il pubblico a casa non avrebbe mai preso in considerazione.

Per Sara Manfuso il GF Vip non è stato un successo. Questo perché avrebbe voluto parlare delle discriminazioni e le violenze di genere, ma non ha avuto il tempo sperato, perché ha deciso troppo presto di ritirarsi.

Confessa che non ha gradito il fatto di essere parificata ai bulli che hanno trattato in pessimo modo Marco Bellavia, anche se in fondo neanche lei è piaciuta al pubblico che è Sovrano del telecomando e canali tv.

Inoltre, è stata anche criticata per aver tirato in ballo Giovanni Ciacci che ha compiuto nei suoi confronti un gesto spiacevole. Lei vorrebbe fare pace, ma dopo quanto dichiarato, sarà molto difficile.

Sara Manfuso confessa la sua verità: colpo di scena

Come se non bastasse, del caso del gieffino ritiratosi per atti di bullismo se ne parla ancora molto. Marco Bellavia ha anche rischiato la vita oltre ad aver perso qualcosa di caro, lo confessa un’ex compagna del conduttore più amato di Bim Bum Bam. Così, dopo il clamore mediatico, arriva un’altra affermazione che è un colpo di scena in piena regola. I fan forse non sono pronti per la nuova news.

Il colpo di scena vede come protagonista Sara Manfuso, che sgancia la novità, e l’opinionista più chiacchierata dal pubblico, Sonia Bruganelli. Sono due donne forti, ma con idee che le hanno rese sempre più lontane.

Nello specifico, la Manfuso non ha particolarmente apprezzato le affermazioni della Bruganelli, perché ritiene che si sia accanita nei suoi confronti, anche quando non stava lavorando. Appunto, capisce perfettamente le critiche durante la diretta, perché è il suo lavoro, ma non comprende perché debba continuare anche al di fuori della trasmissione.

Ecco la confessione fatta a Radio Radio condotta da Giada Miceli. Oltre la verità sopra esposta, cioè dell’attacco anche al di fuori del GF Vip, spunta un’altra clamorosa news che i fan non conoscono:

“Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!”

L’ex gieffina non ha apprezzato l’accanimento nei confronti del marito, cioè il fatto che l’opinionista abbia toccato la sua sfera personale, senza alcuna ragione. Conclude dicendo che non si reputa una bulla, e che prima o poi vorrà far capire a tutti la sua verità.