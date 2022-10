Sorpresa in diretta su canale 5: dopo anni i due si incontrano di nuovo

In diretta su canale 5 è arrivata la sorpresa che nessuno si sarebbe aspettato: dopo anni i due si beccano di nuovo.

A far succedere il tutto, seppur in maniera virtuale a causa dei rispetti impegni, è stata Silvia Toffanin durante il corso dell’ultima puntata andata in onda del suo fortunatissimo Verissimo che, anche quest’anno come per la passata edizione, prevede ben due appuntamenti settimanali durante il corso del web per contrastare i prodotti offerti da mamma Rai.

Silvia Toffanin ha ideato la sorpresa in diretta su canale 5, permettendo a due dei più amati volti del piccolo schermo degli italiani di potersi incontrare di nuovo a distanza di anni dal loro ultimo incontro.

Silvia Toffanin fa una sorpresa al suo ospite d’eccezione: dopo anni la rivede su canale 5

Silvia Toffanin durante il corso dell’ultima puntata andata in onda ha vanato tra i suoi ospiti uno dei professori più famosi di Amici di Maria De Filippi, dove nella scuola è appena nato un amore, che ha segnato la storia del programma. Ovviamente stiamo parlando di Garrison che a distanza di anni è riuscito ad abbraccia, seppur virtualmente, la sua ex collega Alessandra Celentano.

“Garrison, sorpresa” ha esordito l’insegnante di danza classica nel video messaggio che ha inviato al suo ex compagno di viaggio. “Prima di tutto ti voglio dire che ti voglio bene, anche se è un po’ che non ci sentiamo ma non cambia niente“ ha poi dichiarato, facendo una pubblica dichiarazione all’ex volto di Amici.

“E poi ti voglio anche ricordare che ci conosciamo da quando io ero bambina, tu eri più grande ma non di tantissimo” ha poi aggiunto, ricordando il momento in cui si sono incontrati. “Quei 10 annetti! E poi ci siamo ritrovati qua, tu mi hai chiamato ad Amici e qui abbiamo condiviso tante belle cose insieme“ ha infine concluso rivelando che nonostante le visioni diverse di vedere la danza non si sono mai allontanati o divisi durante il corso dell’esperienza che hanno vissuto insieme emozionando come non mai il pubblico del piccolo schermo degli italiani.