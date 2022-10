Non è finita tra Lulù e Manuel, lei lancia un appello in diretta: “Batti un colpo”

Tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è davvero tutto quanto finito? Lei ha lanciato un appello in diretta che riaccende le speranze.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati tra le coppie, se non la coppia, più famosa della scorsa edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Sfortunatamente, però, poco dopo la fine di quell’esperienza è terminata anche la loro relazione in quanto lui ha preferito interrompere ogni rapporto rivelando di aver compreso di essere troppo diversi affinché potessero continuare sulla stessa direzione.

Lui aveva anche trovato l’amore al fianco di un’altra ragazza, ma dopo pochi mesi è stata annunciata anche la fine questa relazione e la Princess più famosa del piccolo schermo degli italiani, ai microfoni di Radio Cusano, ha deciso di commentare quanto accaduto lanciando un appello a Manuel Bortuzzo riaccendendo ancora una volta le speranze tra i loro fedeli sostenitori convinti che tra loro fosse tutto finito ma forse non è così.

Lulù Selassié lancia un appello a Manuel Bortuzzo: nulla è perduto

Lulù Selassié è venuta a conoscenza della nuova rottura di Manuel Bortuzzo, di cui i motivi hanno lasciato i fan senza parole, e durante il corso della recente intervista che ha rilasciato ne ha approfittato non solo per ricordare quanto bene gli voglia, nonostante le cose non siano andate come sperato, ma anche lanciato un appello.

“Gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita“ ha esordito la Princess, che non ha mai rinnegato la loro relazione durante il corso di questi mesi trascorsi in lontananza. “È una persona bellissima. E io con lui sono stata benissimo. Purtroppo non ci siamo né sentiti né visti” ha poi proseguito, rivelando che dal momento della rottura hanno tagliato qualsiasi rapporto.

“Mi piacerebbe rivederlo. Anche in totale serenità, in amicizia” ha poi ammesso senza troppi giri di parole. “Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte…“ ha poi continuato ricordando la loro relazione. Durata sì pochi mesi, ma molto intensa. “Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita. Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo… possiamo farlo adesso in diretta? Va bene (ride, ndr). Batti un colpo se ci sei“ ha poi concluso lanciando il suo personale appello nella speranza di poterlo rivedere.