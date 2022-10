Ad Amici 2022 la maestra Alessandra Celentano va su tutte le furie: la disciplina prima di tutto! Ecco con chi ce l’ha questa volta e per quale ragione.

L’edizione di Amici 2022 è già amatissima dal pubblico a casa, e la maestra Alessandra Celentano è una delle insegnanti più amate. Diretta, sincera e amante della danza fino allo stremo, è sempre più apprezzata dal pubblico, specialmente quando entrano in gioco dei provvedimenti. A volte giudicata troppo severa, questa volta non si limita.

Quanto accaduto negli ultimi appuntamenti di Amici 2022 è a dir poco sconvolgente. La presenza del “banco del pubblico”, i primi successi degli inediti dei cantanti, uniti alle nuove conquiste dei ballerini, sono le novità più amate dai fan.

Anche quelle che hanno come protagonista Alessandra Celentano lo sono. Infatti, dopo l’ultima decisione molti le hanno dato ragione, altri come al solito le sono andati contro.

Ad Amici 2022 Alessandra Celentano parla chiaro!

Se la situazione ad Amici 2022 è fuori controllo, ci pensa la maestra più severa di sempre, Alessandra Celentano a mettere tutti in riga! Quanto accaduto non le è piaciuto particolarmente, e ne spiega anche le ragioni. Dopo il bacio tra i due ballerini che ha ufficializzato tutto, la situazione non deve sfuggire di mano. Ecco il provvedimento inaspettato per l’allievo.

C’entrano proprio i due ballerini, Maddalena Svevi, alunna di Emanuel Lo, e il latinista più amato dall’anno scorso, Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro.

Per chi conosce il format e lo segue anno per anno, sa già che il latinista è il secondo anno di fila che partecipa, perché l’anno scorso a causa di un infortunio si è dovuto fermare. Così, quest’anno torna più forte di prima, ma soprattutto con una nuova maturità.

Maturità che la stessa Maria De Filippi ha notato e ha ribadito con una frecciatina ironica. Mattia ha vinto la gara d’improvvisazione, sarà stato il bacio dato alla sua bella Maddy durante l’esibizione, ma alla maestra non piacciono le distrazioni.

Non vorrebbe mai che un ballerino valido come lui si distraesse, soprattutto nel vestiario. Infatti lo sanziona perché indossa un pantalone poco consono per la Celentano. Si sarà distratto troppo? In ogni caso, lei non ha gradito il fatto che il pantalone pronto per lui dalla produzione, non fosse stato indossato dal ballerino.

Anche perché la stessa maestra afferma, mentre tutti sono intenti ad incuriosirsi sulla nascita del nuovo amore, che quel pantalone “gli stava malissimo!”