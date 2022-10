“Ho perso tanto peso, molti capelli”: l’ex di Uomini e Donne distrutta dopo la rottura

L’ex di Uomini e Donne è distrutta dopo la rottura: tanti sono i chili e i capelli persi durante il corso di questo difficile periodo.

Uomini e Donne durante la passata edizione aveva dato vita a numerose coppie. Alcune sono terminate poco dopo la fine di quell’esperienza mentre altre sono andate avanti per un bel po’ facendo sperare al pubblico del piccolo schermo degli italiani che avessero realmente trovato l’amore. Invece qualche poco tempo fa i diretti interessati hanno annunciato che la loro relazione è arrivata al capolinea ed ha deciso di proseguire le loro vite facendo due strade separate.

La separazione non è stata affatto facile e a raccontare come sono andate le cose è stata la diretta interessata ai microfoni di Fanpage, ammettendo con estrema sincerità di esserci rimasta piuttosto male per come sono andate le cose. Tant’è che è andata incontro ad un calo di peso e perdita di capelli. Segno del forte stress vissuto.

Andrea Nicole di Uomini e Donne ha vuotato il sacco sulla sua relazione, ormai giunta al capolinea, con Ciprian raccontando tutto il dolore provato in questo difficile periodo.

Andrea Nicole di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la storia con Ciprian

L’ex tronista di Uomini e Donne, proprio come il collega che ha annunciato la fine del suo matrimonio, ai microfoni di Fanpage ha raccontato di non aver vissuto un bel periodo e di essersi resa conto di aver messo in standby la sua vita a causa di questa relazione.

Così quando tutto quanto è terminato, ha deciso di tornare dalla sua famiglia e di riprendersi da questo amore che sembrerebbe aver avuto non poco conseguenze su di lei e sul suo vissuto: “Le mie radici sono la mia famiglia, sono tornata a Milano proprio per ritrovare la mia stabilità“ ha ammesso durante il corso dell’intervista, rivelando che purtroppo le cose tra loro non sono affatto andate come invece sperava. “Questo è un periodo di ripresa psicofisica” ha aggiunto senza troppi giri di parole. “Negli ultimi due mesi ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso, molti capelli“ ha infine ammesso.