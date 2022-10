GF Vip, il dettaglio lascia perplessi: in diretta lo hanno notato tutti

GF Vip: durante il corso della diretta con Alfonso Signorini al pubblico del piccolo schermo non è sfuggito un dettaglio che ha lasciato tutti perplessi.

Nelle scorse ore è andata in onda l’ultima puntata di questa settimana con il GF Vip. In studio come al solito c’è stato Alfonso Signorini con le tre donne che hanno scelto di accompagnarlo durante il corso di quest’esperienza. Ovviamente stiamo parlando di Sonia Bruganelli, che ha avuto modo di ricoprire questo ruolo anche l’anno scorso al fianco di Adriana Volpe, Orietta Berti, nella sua prima esperienza da opinionista, e Giulia Salemi che ricopre il ruolo di tramite tra il pubblico da casa e gli avvenimenti in studio.

Senza dimenticare la presenza degli ex concorrenti in studio che spesso aiutano e contribuiscono a creare nuove dinamiche per gli abitanti della casa più spiata d’Italia. Tutti erano seduti nel parterre a commentare ciò che avveniva. Tutti tranne Marco Bellavia, il concorrente che è stato costretto ad abbandonare il programma a causa degli episodi di bullismo che lo hanno visto coinvolto durante la sua permanenza nella casa.

Il pubblico si è subito chiesto il perchè di questa assenza in quanto il dettaglio in diretta è stato notato da tutti e a fare chiarezza ci ha pensato il suo manager rivelando come stanno davvero le cose.

Marco Bellavia assente al GF Vip: il manager rompe il silenzio e fa chiarezza

Marco Bellavia non sta prendendo parte alle varie dirette del GF Vip, dove i fan non hanno creduto ai loro occhi, e il dettaglio non è affatto sfuggito al pubblico del piccolo schermo che si è chiesto come mai non faccia parte del parterre come tutti gli altri concorrenti che hanno preso parte a questa settima e travaglia edizione.

A rispondere ad ogni dubbio ci ha pensato il manager del concorrente che ha rivelato il motivo per cui non fa parte del parterre degli ex concorrenti durante il corso delle due dirette settimanali: “Purtroppo non dipende da noi, è il Grande Fratello Vip che decide“ ha esordito rivelando che la sua mancata presenza in studio non dipende da lui ma dalla produzione che ha preferito agire in questo modo.