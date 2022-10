GF Vip, proteste e bufera nel web: i fan non credono ai loro occhi

Al GF Vip arrivano dei colpi di scena bomba: l’ultimo confronto in piena diretta non ha convinto tutti! Ecco di chi si tratta, e cos’è che non è piaciuto.

Le storie più interessanti del GF Vip lasciano sempre con un po’ di suspence il pubblico e casa, e di tensione tra gli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia. L’ultimo appuntamento ha sconvolto tutti, perché sono successe cose incredibili. Tra queste l’astio e l’antagonismo del pubblico si fa sentire, e con loro anche i fan.

La puntata di lunedì 24 è stata ricca di tensioni e forti emozioni. Alcuni vipponi hanno dato il meglio di loro, altri possiamo dire che si sono esposti come mai prima. Così, tra una clip e l’altra, alcuni gieffini si sono fatti conoscere meglio.

Anche perché gli ultimi gesti compiuti sotto gli occhi di tutti, non passano assolutamente inosservati!

Colpo di scena al GF Vip, non tutti li sostengono!

Tra i rumors maggiori ci sono i litigi, e di questo non c’erano dubbi. Gli scontri al GF Vip sono una vera costante. Infatti, personaggi come Sara Manfuso scagliano notizie bomba senza arrestarsi mai, e continuano a stare al centro della scena. La news del giorno però divide il web. Proprio come in studio e nella casa, c’è chi li ama, e chi non li tollera!

Stiamo parlando di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, tutto cambia tra loro? Innanzitutto, vi spieghiamo cos’è successo. I due all’interno della casa sono stati uniti da una splendida amicizia, molto intensa. Peccato che alla squalifica della Lamborghini per via di alcuni suoi gesti poco apprezzati nei confronti di Marco Bellavia, le cose sono cambiate.

Nei diversi appuntamenti lei si è posta in modo sempre diverso. Prima fa la personcina ambigua, e ricorda il fidanzato. Poi afferma che quest’ultimo è in crisi, ma il gieffino non ne è la ragione. Ed alla fine, spara a zero su di lui quando vede che scherza animatamente con Antonella Fiordelisi.

Ieri sera arriva il colpo di scena, il confronto sciocca tutti. Lei si mostra dispiaciuta per come si è comportata, chiede scusa, e lo guarda con occhi sognati. Subito il web che li sostiene ha iniziato a condividere frasi sui “Gin-Tonic”, nome simpatico di loro due.

Ma c’è anche chi reputa ridicolo e insensato quanto accaduto, anche perché per l’hair stylist si tratta di una bella amicizia, per lei le cose non sono poi così chiare. Di questa situazione se ne fa subito carico la Portavoce del Web, Giulia Salemi che lo racconta in piena diretta. Queste le parole di Ginevra:

“Ho avuto bisogno di vederti e, come prima cosa, ti devo chiedere scusa. Perché ho capito, ho frainteso le tue parole e in realtà ho capito. E mi dispiace, ti ho visto in questi giorni un po’ provato. Per me sei la persona bella che ho conosciuto, ho capito chi sei.”

Ciò che non convince una parte del pubblico è che questa, nonostante la squalifica, sia sempre al centro dell’attenzione in trasmissione. Nel frattempo, le cose in casa si evolvono, come finirà?