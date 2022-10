Antonino Spinalbese senza parole: il gesto di Ginevra Lamborghini scatena il panico

Antonino Spinalbese è rimasto senza parole al Grande Fratello Vip. Il gesto di Ginevra Lamborghini ha seminato il panico tra i fan.

Antonino Spinalbese è un uomo di poche parole, ma quando parla arriva dritto al punto della questione senza mai nascondersi dietro mezzi termini. Purtroppo però quando non lo fa lascia tutti nel panico, dando vita a diverse interpretazioni riguardo le sue mancate parole.

Questo è quello che è successo nelle scorse ore quando Ginevra Lamborghini, grazie anche all’aiuto dei suoi fedeli sostenitori, hanno inviato un aereo nella casa più spiata d’Italia indirizzato all’ex fidanzato di Belen Rodriguez con un messaggio che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. Così com’è stato anche per la reazione di Antonino Spinalbese all’aereo di Ginevra Lamborghini.

Ginevra Lamborghini lascia senza parole Antonino Spinalbese: gesto inaspettato

Ginevra Lamborghini nelle scorse ore, grazie all’aiuto dei suoi fedeli sostenitori, ha inviato un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip, dove un concorrente ha superato ogni limite. Un aereo rivolto ad Antonino che recita la seguente frase: “Non dare ascolto”.

Il messaggio si apre a diverse interpretazioni, ma nella casa più spiata d’Italia hanno sospettato che la cantante si riferisse a chi sospetta che il rapporto tra di loro non sia sincero e che sia fondato per puro interesse. Per questo motivo inviterebbe Spinalbese a pensare al suo percorso senza farsi influenzare da altri. Antonino, però, nel vederlo, non è sembrato particolarmente felice, anzi. Non ha avuto alcuna reazione in merito, quasi come se nulla fosse accaduto. Questo, a sua volta, ha aperto a diverse interpretazioni.

C’è chi infatti ritiene che non abbia apprezzato il messaggio che gli è stato fatto recapitare e chi invece ritiene che essendo lui di poche parole abbia preferito non commentare il tutto per non dare adito ad ulteriori gossip ma che ha gradito il pensiero avuto dalla sua ex compagna di viaggio che anche al di fuori del programma continua ad essere nei suoi pensieri.

Antonino e Ginevra dopo il Grande Fratello Vip avranno modo di poter approfondire la loro conoscenza o rimarrà soltanto una parantesi legata a quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia?