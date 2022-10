La fatina più amata è proprio Lulù Selassié, la princess più iconica e alla moda. L’ultima confessione fatta lascia i fan e il pubblico senza parole.

L’affermazione fatta da Lulù Selassié riguarda il suo ex, l’atleta e campione di nuoto, Manuel Bortuzzo. Il duo si è messo insieme durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ed una volta fuori nel bel mezzo della loro prima convivenza, crolla il castello con tutti i sogni. Lui la lascia, si mette con un’altra, e adesso? Lui è appena tornato single.

Nel momento in cui Manuel Bortuzzo si è lasciato con la tik toker Angelica Benevieri, salta fuori questa news un po’ sconvolgente. A parlare è proprio Lulù, che tra le sorelle Selassié, è un’inguaribile romantica!

Ecco cosa ha detto, ha parlato proprio del suo ex, e la ragione è ben precisa.

Lulù Selassié non molla? Fuori inedita verità!

Non è la prima volta che la fatina mette in gioco il suo ex amore. Infatti, in una recente confessione Lulù Selassié ha rivelato di aver sofferto molto per Manuel, ma le novità sul loro conto non finiscono qui. Perché specialmente dopo gli ultimi eventi che riguardano Bortuzzo, appunto spiacevoli, lei non poteva restare zitta!

Cos’è successo? Lulù Selassié è sempre stata diretta, sincera e schietta, senza aver paura di mostrarsi fragile. Dopo il GF Vip e la rottura è una giovane donna in carriera, forte e con tanti sogni davanti.

Ospite a Radio Cusano le è stato chiesto inevitabilmente notizie e cosa pensa sulla recente situazione di cui è protagonista Manuel. Lei risponde come ha sempre fatto, senza peli sulla lingua.

Il punto è che una volta saputo della rottura tra il suo ex e la tik toker, non ha potuto non cogliere questo treno che passa! Ha dichiarato davanti a tutti che le piacerebbe rincontrarlo! Magari anche solo per parlare come dei buoni amici, ribadendo ancora una volta quanto lui sia una persona fantastica.

Ecco le parole dell’ex gieffina:

“Gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita. È una persona bellissima. E io con lui sono stata benissimo. Anche in serenità, in amicizia. Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte… poi è brutto rimanere senza parlare.”

Insomma, all’inizio se la gioca abbastanza bene, ma alla fine non rimangono dubbi: gli vuole ancora, fin troppo bene! Sarà ancora presa da lui? Attendiamo una sua risposta.