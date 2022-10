Orietta Berti sconvolge tutti: parole inaspettate su Fedez e Achille Lauro

Orietta Berti ha lasciato tutti quanti senza parole facendo delle dichiarazioni inaspettate su Fedez e Achille Lauro.

Orietta Berti è stata scelta da Alfonso Signorini per prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di canale 5 sta avendo un ottimo riscontro tra il pubblico del piccolo schermo degli italiani ed ha permesso alla cantante di provare un’esperienza del tutto nuova rispetto ai precedenti progetti lavorativi a cui ha preso parte durante il corso di questi anni.

Di recente la cantante ha deciso di lasciarsi andare ad inedite confessioni durante il corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. In particolar modo si è lasciata andare ad una confidenza riguardo la sua collaborazione con Fedez e Achille Lauro. I tre, l’estate scorsa, hanno dato via al celebre brano Mille che è arrivato in vetta alla classifica dei brani più venduti nel nostro paese e questa collaborazione per lei è stata davvero molto importante. Il motivo? A rivelarlo è stata proprio lei durante il corso di questa recente intervista stupendo il suo fedele pubblico come soltanto lei sa fare.

Fedez e Achille Lauro: le parole inaspettate di Orietta Berti

Fedez e Achille Lauro hanno cantato insieme ad Orietta Berti, che di recente ha rivelato che cosa fa al di fuori delle telecamere, dando vita ad uno dei brani di maggior successo degli ultimi tempi. Brano che è rimasto impresso non solo nel cuore di milioni di fan, ma anche in quello della cantante stessa che durante il corso della sua recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha così rivelato:

“Grazie alla collaborazione con loro mi sono svecchiata” ha confidato la cantante, rivelando che grazie all’uscita di quel brano è riuscita a raggiungere un pubblico diverso rispetto a quello a cui era abituata, diventando l’idolo non solo di chi la segue da sempre ma anche dei giovanissimi che hanno avuto di poterla apprezzare di recente anche durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, che ha ripetuto quest’esperienza dopo la scorsa esperienza fatta in coppia con Adriana Volpe.