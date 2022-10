2 di picche al GF Vip, la concorrente fraintende ogni cosa: “Ti voglio bene come amica”

Al GF Vip la concorrente ha frainteso ogni cosa ed ha ricevuto l’ennesimo due di picche. Lui ha spento ogni speranza: “Ti voglio bene come amica”.

Al GF Vip si mette male per la concorrente più irriverente di quest’edizione che è pronta a ricevere l’ennesimo due di piche all’interno della casa più spiata d’Italia. Il primo lo ha ricevuto all’inizio di quest’esperienza quando aveva frainteso il modo di approcciarsi di un altro concorrente, che non ha mai nascosto di essere felicemente fidanzato al di fuori del programma, accusandola di averla presa in giro e la nuova batosta è dietro l’angolo quando non ha ben compreso le parole che le sono state dette.

Elenoire Ferruzzi aveva confidato a Daniele Dal Moro di essere lui il suo GF Vip e lui pensava la stessa cosa ma ad un punto di vista relazionale in quanto è riuscito a raccontarle cose che non ha mai detto a nessuno prima di questo momento. Lei però intendeva il tutto come una dichiarazione d’amore e per questo deve fare i conti con l’ennesimo due di picche poiché lui ha ammesso di volerle bene sì, ma come amica. Le sue parole a Giaele non lasciano alcun dubbio a riguardo.

Daniele Dal Moro frena Elenoire Ferruzzi al GF Vip: le sue parole non lasciano scampo

Daniele Dal Moro parlando a tu per tu con Giaele ha ammesso che non si rimangia in alcun modo le parole dette ad Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip, dove l’ex concorrente si è scagliato contro Alfonso Signorini, ma sono state dette in un senso amichevole e non perchè avesse l’intenzione di andare oltre con il loro rapporto.

“Io le voglio bene, ma come amica“ ha subito precisato, rivelando di non avere alcuna intenzione di andare oltre con lei se non per un rapporto di amicizia. “Se vedi una ragazza sulle mie gambe o che ci coccoliamo è perché mi piace, ma a vicenda. Se Ele mi fa due grattini cosa le dico?” ha poi confidato, facendo notare che da parte sua non c’è alcun interesse ricambiato e la Ferruzzi non ha affatto reagito bene minacciando addirittura di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.