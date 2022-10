Lui non ci sta: l’ex vippone si scaglia contro Alfonso Signorini

la L’ex vippone si scaglia contro Alfonso Signorini: Lui non ci sta

Come ogni anno, questa edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto parlare. Alcuni si lamentano del fatto che la produzione non si comporti con tutti allo stesso modo e che abbiano delle preferenze evidenti.

C’è chi dice che le clip vengono tagliate e che Alfonso predichi bene, ma razzoli malissimo. Tra quelli che vanno contro al programma, troviamo anche un ex vippone. Lui si scaglia contro il conduttore, ma vediamo di chi si tratta e cosa ha detto

Dopo due settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip 7, la produzione squalifica Ginevra Lamborghini.

La sorella della mitica Twerkin Queen Elettra ha utilizzato delle parole veramente terribili nei confronti di un altro gieffino, Marco Bellavia.

L’uomo è stato isolato per settimane dal gruppo e la produzione ha deciso di buttare fuori dalla Casa proprio Ginevra. Alfonso, però, decide di farla continuare a venire in studio, anche perché sennò si sarebbero comportati esattamente come hanno fatto i gieffini nei confronti di Marco.

Fin qui tutto giusto, il problema è un altro. La produzione impiega lassi di tempo della puntata per parlare della Lamborghini. E’ già entrata due volte nella Casa, è intervenuta molte volte durante le puntate e il pubblico non ci sta, mentre spunta un nuovo amore.

La produzione non ha mai trattato nessuno in questo modo dopo aver ricevuto una squalifica. Oltre al web, anche un ex vippone non ci sta. Anche lui squalificato dal gioco per aver detto una bestemmia in diretta, Stefano Bettarini si scaglia contro Alfonso Signorini.

“Non è tanto triste chi ti dice una menzogna, ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Grande Fratello Vip, eliminati in studio e ritorno a casa a più riprese” scrive l’ex marito di Simona Ventura sul suo profilo Instagram.

Sotto queste parole, si vede la foto di Ginevra che viene invitata nuovamente ad entrare nella Casa per avere un confronto con Antonino Spinalbese, mentre spunta il dramma nel passato di Antonella.

Giulia Salemi, presente in studio perché addetta della pagina social del reality show, commenta quanto sta accadendo sul web. C’è chi è contento per questa storia d’amore e chi è pieno di questi favoritismi nei confronti di Ginevra.

Io sono d’accordo, ma ammetto di non tollerare molto la Lamborghini, non è di mio gradimento ecco. Stefano Bettarini ha le sue buone ragioni anche perché lui ha vissuto ciò in prima persona. Gli anni passano, il programma cambia e ci sta che alcuni ex vipponi vadano contro alle prese di decisione di Alfonso Signorini