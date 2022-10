Test, chi riesce a passare attraverso un vetro senza romperlo?

Risolvi il test del giorno e dimostra a tutti che abile solutore sei: la sfida è appena iniziata, inizia a giocare duro! Riesci a risolvere l’enigma in un minuto?

Tic tac, il tempo scorre e non c’è niente da fare: i test quotidiani che vi proponiamo, sono delle bombe ad orologeria! Mettersi in gioco non è così scontato, anzi nella maggior parte dei casi i rompicapo in apparenza più semplici, si rivelano quelli più complessi. Quello del giorno? Sta a te decidere! Leggi con attenzione la consegna, ed allena le tue capacità e abilità. Non arrenderti, affronta tutti gli indovinelli che ti proponiamo.

Leggi con attenzione la consegna, infatti te la riportiamo per intero e ti diamo anche qualche piccolo suggerimento.

“Chi o cosa riesce a passare attraverso, oltre, il vetro, senza danneggiarlo?”

Sfrutta non solo il pensiero razionale, ma anche la tua immaginazione. Infatti, pensa a che “elemento” può determinare una situazione del genere. Alla fine dell’articolo, troverai soluzione e spiegazione.

Se ti sembra difficile, non mollare, il bello arriva proprio adesso.

Soluzione del test di oggi, che risposta inaspettata!

Non è l'unico test divertente che abbiamo a disposizione sul nostro sito. Ne abbiamo in tutte le salse! Nel frattempo però ti diamo la soluzione di quello del giorno. Sei pronto a scoprire di cosa si tratta? Ecco la risposta esatta!

Sei sorridente come la faccina del palloncino qui in foto? Noi speriamo sempre i nostri test abbiano questo effetto. Divertirsi imparando è possibile, tutti dovrebbero risolvere quotidianamente dei rompicapo.

Mettersi in gioco rende vivi ed energici, anche in maniera virtuale. La soluzione del test è frutto di un ragionamento logico ben reciso. Non è il riflesso, ma qualcosa che può essere “riflessa”, diciamo che pass attraverso più oggetti.

Può riscaldare e persino incendiare se colpisce con insistenza un punto delicato. La risposta esatta è, la luce!

Allora, ci sei arrivato da solo? Se sì, continua a divertirti con noi, se non ce l’hai fatta non abbatterti, la prossima volta sarai più bravo. Ci vediamo al prossimo test!