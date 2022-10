GF Vip, concorrente superata ogni limite. Parte la battaglia per farlo fuori: “Indietro di 60 anni!”

Il concorrente del GF Vip ha superato ogni limite e al di fuori del programma è iniziata una vera e propria battaglia per fare in modo che vada incontro alla squalifica.

Al GF Vip i colpi di scena sono davvero imprevedibili e all’ordine del giorno. Così come l’indignazione del pubblico del piccolo schermo e della rete che da casa osserva il tutto con estrema attenzione ed esprime il proprio parare. Se in un primo momento era rimasto indignato dal trattamento riservato a Marco Bellavia, costretto ad abbandonare il programma prima del visto, non è rimasto indifferente nemmeno nei confronti di Nikita che sembrerebbe essere stata presa di mira da alcuni suoi compagni di viaggio.

In particolar modo da Elenoire Ferruzzi che non solo ha affermato che Nikita porti sfortuna ma ha anche sputato sul pavimento dove lei era passata poco prima mandando tutti quanti su tutte le furie. In particolar modo Marco Bellavia che sui social ha deciso di prendere parte alla campagna che invita gli autori di Alfonso Signorini a prendere drastici provvedimenti contro la Ferruzzi.

Marco Bellavia contro Elenoire Ferruzzi al GF Vip: “Il rispetto è la prima regola”

Marco Bellavia non ha potuto di certo restare con le mani in mano non appena ha notato il trattamento che è stato riservato a Nikita al Grande Fratello Vip, dove sembrerebbe essere nata una nuova coppia, e sul suo profilo Twitter ha manifestato tutto il suo dissenso contro Elenoire Ferruzzi unendosi alla compagna social lanciata dagli utenti della rete che vorrebbe la concorrente fuori dal programma a causa dei suoi continui scivoloni che lanciano un pessimo messaggio in tv.

“Dopo quel che ho visto al Grande Fratello Vip Vip voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata“ ha esordito su Twitter l’ex concorrente di Alfonso Signorini senza troppi giri di parole ma andando dritto al punto di quello che sta accadendo all’interno della casa più spiata d’Italia. “Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui… “ ha fatto poi notare, rivelando che di rispetto in quel contesto se n’è visto davvero poco.

“Elenoire ha detto anche: ‘Nikita porta sfiga‘ Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio” ha concluso indignato.