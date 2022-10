Carlo III ha deciso ma sua madre non sarebbe stata d’accordo

Il Re Carlo III ha preso una decisione definitiva, adesso non si può tornare più indietro. La Regina Elisabetta sarebbe stata d’accordo?

Il nuovo corso della Royal Family è iniziato da oltre un mese, ormai il re è Carlo ed è lui a prendere le decisioni più importanti. Sua madre è scomparsa lo scorso 8 settembre mentre si trovava in vacanza a Balmoral, in Scozia. Nei giorni successivi, il suo primogenito ha più volte mostrato tanta commozione, soprattutto nel giorno del suo funerale, il 19 settembre di quest’anno.

L’ex Principe del Galles ha già dato le prime disposizioni sul futuro della monarchia britannica. In futuro ci saranno meno titoli e, di conseguenza, meno spese. Questo è un argomento che Carlo III ha particolarmente a cuore da sempre ma non è l’unica decisione che ha preso. Nelle ultime ore, in Gran Bretagna si sta discutendo molto su una presa di posizione del re che probabilmente sua madre non avrebbe approvato. Di cosa si tratta?

Carlo vende i cavalli della Regina Elisabetta: è una scelta giusta?

La Regina Elisabetta ha sempre avuto una grande passione per gli animali, in particolare i cavalli. Proprio due giorni prima di morire, l’anziana sovrana ha gioito per la vittoria del suo Love Affair alle corse di Goodwood. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Carlo III avrebbe intenzione di vendere i cavalli di sua madre e sarebbero già arrivate diverse offerte provenienti dagli Emirati Arabi.

I cavalli sono dodici, tutti di razza e molto prestigiosi. Il loro valore è molto alto e alcuni sceicchi vorrebbero aggiungerli alla loro collezione. In vista di alcuni cambiamenti che dovrebbero ridurre le spese della Royal Family, sembra che Carlo abbia intenzione di accettare queste proposte, anche se attualmente non è stato emesso nessun comunicato ufficiale.

Il nuovo sovrano ha ereditato i dodici cavalli da corsa dalla madre ma questi animali potrebbero presto lasciare il Regno Unito. Il progetto di snellimento della Royal Family partirà proprio da questi cavalli, nonostante sua madre non avrebbe mai approvato questa decisione. Anche i sudditi non hanno apprezzato la decisione di disfarsi dei cavalli in tempi così brevi.