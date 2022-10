Alessandra Mussoloni spiffera tutto, accordo segreto in Rai: non avrebbe dovuto dirlo

Alessandra Mussolini ha spifferato tutto ai quattro venti rivelando di aver avuto un mezzo accordo segreto, poi saltato, con la Rai per la sua partecipazione a Tale e Quale Show, il programma di successo di Carlo Conti su Rai 1.

Alessandra Mussolini, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ha scelto di mettersi ancora una volta in gioco negli studi Rai 1 scegliendo di prendere parte a Tale e Quale Show, uno dei programmi di punta di Rai 1 che vede i personaggi più amati appartenenti al mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di imitazioni (alcune riuscite altre un po’ meno).

La Mussolini ha realizzato imitazioni degne di nota e per questo motivo durante il prossimo appuntamento del programma le era stato chiesto di imitare sua zia Sophia Loren, una delle icone italiane in tutto il mondo. In un primo momento sembrava filare tutto liscio come l’olio, anche perché l’aveva già imitata a Domenica Live di Barbara d’Urso, ma poi ha abbandonato le prime rifiutandosi di impersonare l’attrice e sui social è subito scattato il giallo in merito a questa notizia.

Molti si sono chiesti se Alessandra abbia effettivamente abbandonato le prove, mentre altri del come mai di questa azione. A svelare come sono andate realmente le cose è stata lei stessa sui suoi profili social rivelando un mezzo accordo segreto con la Rai che non sembrerebbe essere stato rispettato.

Tale e Quale Show: Alessandra Mussolini svela l’accordo con mamma Rai

Alessandra Mussolini ha confermato i rumors sul suo abbandono durante le prove di Tale e Quale Show, dove Valeria Marini è pronta alla guerra durante la diretta, rivelando però il perchè di questo suo gesto che ha lasciato tutti quanti abbastanza perplessi.

“La situazione è questa, non è che uno vuole fare la pazza…“ ha precisato la Mussolini rivelando che cos’è successo dietro le quinte. “C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia, per una questione di responsabilità, perché un conto è ballare, come avevo già fatto, un conto è tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce” ha poi aggiunto. “E’ una cosa che non mi sento di fare” ha concluso rivelando per la prima volta che la parola della Rai non sarebbe stata rispettata ma ora come si evolveranno le cose?