Questi tre segni zodiacali riusciranno a mettere il passato alle spalle

Non è sempre mettere il passato alle spalle, specialmente quando è particolarmente ingombrante, ma questi tre segni zodiacali ce la faranno

Ti è mai successo di non riuscire ad andare avanti perché sistematicamente c’era qualcosa (o qualcuno) che tornava dal passato e ti impediva di essere felice? Questo malessere riguarda molte persone ed è un problema difficile da risolvere. Essere ancorati al passato vuol dire non riuscire a programmare il futuro al meglio. Si vive in una sorta di limbo, come se non ci fosse una via d’uscita.

Alcuni segni zodiacali stanno per mettere finalmente il passato alle spalle. Le cose stanno cambiando e non c’è più tempo per guardare indietro. Quel che è fatto, è fatto! Queste persone dimenticheranno i rimpianti e ripartiranno da zero. Sarà un nuovo inizio, sarà poi il tempo a stabilire quali decisioni prendere, l’importante è partire. Ecco la classifica dei segni zodiacali che metteranno il passato alle spalle, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali che stanno per dimenticare il passato

Capricorno: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sta vivendo un mese di ottobre molto positivo. C’è aria di cambiamento nella vita del Capricorno, ormai non c’è più spazio per i brutti pensieri provenienti dal passato. È vero, c’è una persona che ha condizionato la vita di questo segno per molto tempo ma adesso quel ricordo è svanito ed è arrivato il momento di pensare al futuro, godendosi il presente.

Sagittario: il secondo gradino del podio è occupato dal segno del Sagittario. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto particolare, amano divertirsi e difficilmente si lasciano condizionare dagli altri. Il passato è ormai alle spalle, le esperienze negative sono state dimenticate e nessuno potrà più ferire un Sagittario, non c’è alcun dubbio!

Toro: questo segno è primo in classifica. Il Toro fa sempre molta fatica a mettere il passato alle spalle. Questo segno ama i ricordi e conserva tutto, ma proprio tutto. Anche oggetti inutilizzati da decenni! Adesso è arrivato il momento di mettere tutte le cose a posto, l’ordine dominerà i prossimi mesi e per il Toro sarà l’inizio di una nuova vita, sotto ogni punto di vista.