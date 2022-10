Gli inglesi infuriati con Netflix: “The Crown ha superato il limite”

Il popolo britannico non avrebbe gradito le anticipazioni sulla quinta (e ultima stagione) di The Crown, una serie tv di successo prodotta da Netflix

The Crown è una delle serie televisive più viste di sempre su Netflix. La produzione è arrivata alla quinta stagione e con questo ultimo capitolo terminerà. Non è un segreto che la Royal Family abbia fatto di tutto per impedirne la messa in onda in passato, arrivando addirittura a minacciare il colosso statunitense di ricorrere alle vie legali. Le proteste non sono servite e la serie televisiva è andata regolarmente in onda per quattro lunghe stagioni.

Il 9 novembre partirà la quinta stagione ma le polemiche sono già fortissime. Alcuni media inglesi hanno mostrato al pubblico il trailer dello show, scatenando grandi proteste tra i telespettatori. Sembra che il pubblico non abbia gradito la presenza di una scena particolarmente cruda. La monarchia inglese ha già chiesto di oscurarla ma il tempo è poco e difficilmente riusciranno nel loro intento.

The Crown 5, la scena che ha incendiato la polemica

Nel corso della quinta e ultima stagione di The Crown, in onda a partire dal 9 novembre su Netflix, i telespettatori assisteranno ad una scena che non ha ottenuto il benestare del popolo inglese: lo schianto della Mercedes a Parigi. Gli sceneggiatori hanno riprodotto la scena della morte della Principessa Diana, avvenuta nella capitale francese nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 1997 in un tragico incidente stradale.

Dopo il racconto della relazione tra il Principe Filippo e Penny Knatchbull, il tentativo di complotto nei confronti di Carlo, l’intervista di Diana alla Bbc, ecco una nuova scena che ha fatto infuriare tutti, reali e non solo. Molti hanno dichiarato che “The Crown ha superato ogni limite con questa scena”, consolandosi con il fatto che la produzione non continuerà, nonostante l’enorme successo ottenuto in tutti questi anni.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Sun, alcuni membri della troupe televisiva avrebbero provato un senso di disagio durante le riprese della scena. I produttori avevano già annunciato che la quinta stagione sarebbe stata la più controversa dell’intero show ma nessuno pensava che volessero riprodurre l’incidente avvenuto ormai venticinque anni fa. Forse perché il ricordo è ancora troppo fresco per tutti, non solo per Harry e William.