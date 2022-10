Colpo di scena a Uomini e Donne, a poche ore dalla registrazione accade l’impensabile: lui molla tutto!

Uomini e Donne: a poche ore dalla nuova registrazione del programma di successo di Maria De Filippi è accaduto l’impensabile. Lui ha deciso di mollare tutto per tornare da lei.

Uomini e Donne tra poche ore registrerà un nuovo appuntamento dando vita agli episodi che da qui alle prossime settimane saranno trasmesse sul piccolo schermo degli italiani. Almeno per il momento le dame e i cavalieri devono ancora fare il loro ingresso negli studi Elios di Roma, ma uno dei pupilli di Maria De Filippi sembrerebbe aver fatto un gesto folle poco prima di recarsi in puntata.

Protagonista di quest’indiscrezione è stato Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over ha avuto un’intesa storia d’amore con Ida Platano. Storia che non è affatto finita come entrambi avrebbero voluto, anzi. Ora sono soliti farsi la guerra e sembrerebbero aver ufficialmente voltato pagina. In particolar modo lei che ha ripreso una conoscenza con Alessandro Vicinanza.

A poche ore dalla nuova registrazione di Uomini e Donne è arrivato il colpo di scena di Riccardo in quanto il cavaliere sembrerebbe aver compiuto un gesto che segna tutt’altro che la fine della sua relazione con la Platano. Che i due siano pronti a vivere un nuovo ritorno di fiamma?

Riccardo Guarnieri sorprende tutti quanti a Uomini e Donne: arriva il gesto folle

Riccardo Guarnieri a poche ore dalla registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne, dove la confessione dell’ex tronista ha lasciato tutti quanti senza parole, ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram che lascia immaginare che le cose tra lui e Ida Platano non sono affatto finite. Il motivo?

Il cavaliere del parterre maschile ha pubblicato una stories che lo ritrae in stazione e tra i tabelloni che indicano le nuove partenze c’è segnato anche un viaggio per Brescia, città in cui vive la dama, ma non solo. Come sottofondo musicale, il bel Guarnieri ha utilizzato un celebre brano dei Negramaro, La prima volta. Questa canzone per molti non avrà magari alcun significato speciale, ma invece rappresenta uno dei pezzi che hanno segnato la storia tra Ida e Rcciardo.

Unendo tutti questi pezzi, dunque, sembrerebbe che lui l’abbia raggiunta a Brescia! Insomma decisamente un bel colpo di scena poco prima della puntata e i fan di Maria De Filippi non vedono l’ora di saperne di più in merito a questa vicenda.