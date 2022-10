I ragazzi di Amici 22 la fanno grossa, la produzione li mette alle strette: ora si fa sul serio

I ragazzi di Amici 22 l’hanno fatta davvero grossa questa volta e la produzione li ha messi alle strette: ora si fa sul serio.

Il cast di Amici 22 dal punto di vista dei talenti sembrava promettere davvero molto bene invece dal punto di vista caratteriale stanno lasciando abbastanza desiderare. Chi guarda il programma da diverso tempo sia bene quanto all’interno della scuola di Maria De Filippi non conti soltanto il talento e l’impegno che ci si mette per migliorare giorno per giorno al fine di diventare un artista migliore, ma anche la disciplina e l’educazione.

Molti ragazzi durante il corso di questi anni sono stati severamente puniti o addirittura cacciati dal programma perché non hanno mantenuto un comportamento conferme alle regole della scuola. Quest’anno considerato i precedenti, ci si aspettava che i concorrenti si comportassero in maniera educata ma purtroppo così non è stato e il cast di Amici 22 ha superato ogni limite. Tant’è che la produzione è stata costretta ad intervenire per mettere fine al comportamento non proprio brillante e rispettoso degli alunni.

La produzione contro i ragazzi di Amici 22: questa volta hanno esagerato

I ragazzi di Amici di Maria De Filippi, dove Alessandra Celentano non si è trattenuta nel dare una severa punizione, hanno superato ogni limita non rispettando la regola della buona educazione in quanto gli addetti alle pulizie non solo hanno trovato la casetta in condizioni pessime ma c’erano perfino bucce di banana buttata sul pavimento come se niente fosse.

Non appena la produzione ha informato loro che questo tipo di atteggiamento non va affatto bene, mostrandogli tutte le immagini in questione. Loro però invece di chiedere scuse per quanto commesso, sono scoppiati in sonore risate divertiti per quanto accaduto. Così un membro della produzione ha deciso di intervenire e di mettere subito in chiaro le cose come stanno: “C’è molto poco da ridere“ ha tuonato un membro dello staff di Mari De Filippi nel vedere la reazione del tutto inaspettata degli alunni di quest’anno. “Se fossi in voi io mi vergognerei profondamente” ha poi concluso mettendo subito a tacere le reazioni maleducate dei giovani talenti di Amici di Maria De Filippi.