Quali sono i segni zodiacali più fortunati a lavoro? Ecco la classifica

A volte, la dea bendata colpisce soltanto in alcuni contesti. Ecco la classifica dei segni zodiacali baciati dalla fortuna a lavoro

La fortuna aiuta gli audaci, ma anche i lavoratori! Non tutti, ovviamente. A volte serve un po’ di buona sorte per risolvere un problema lavorativo importante, altre volte bisogna trovarsi nel posto giusto proprio nel momento ideale per ricevere un apprezzamento da parte del capo o, nei casi più fortunati, una promozione. Poi serve impegno, strategia e tanta capacità di stringere buoni rapporti con le persone che contano.

Le pubbliche relazioni sono fondamentali in tutte le professioni ma a volte basta un piccolo colpo di fortuna per cambiare la carriera di un lavoratore. Alcuni segni zodiacali sono particolarmente amati dalla dea bendata quando si trovano sul posto di lavoro. A questi segni va sempre tutto bene, almeno finché non finisce il turno. Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati a lavoro, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali fortunati a lavoro: il podio

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere piuttosto irascibile, spesso incompatibile con alcuni mestieri. Eppure, se c’è qualcuno da premiare, di solito è proprio una persona di questo segno. I nati sotto il segno dei Pesci hanno la rara capacità di farsi trovare sempre pronti e la dea bendata li premia con un bel bacio.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco non vanno d’accordo con tutti ma sono molto fortunati a lavoro. In altri contesti può andare tutto a rotoli ma un errore a lavoro, per magia, sarà ignorato da tutti. La fortuna bacia il segno della Bilancia in ogni contesto lavoro, quindi è il momento di provare a fare il salto di qualità.

Capricorno: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Capricorno. Questo segno riesce ad agevolare la dea bendata mettendoci tanta serietà e abnegazione. Il Capricorno è preciso, ama fare le cose in maniera corretta ed è premiato in ambito professionale. Questo segno sarebbe virtuoso anche senza una buona dose di fortuna, ma meglio non correre rischi. A volte la sorte si accanisce, meglio non cambiare gli equilibri.