Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali non ha un rapporto idilliaco con la Bilancia. Meglio evitare lo scontro e stare lontani

La Bilancia è un segno molto equilibrato. Questo aspetto del suo carattere risulta spesso apprezzato dagli altri anche se non tutti amano questo atteggiamento. La Bilancia non si schiera, preferisce restare neutrale e difficilmente va d’accordo con i segni più istintivi dello zodiaco. Con questi segni zodiacali non c’è un grande feeling, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale.

Il suo periodo dell’anno coincide con l’equinozio autunnale e va dal 23 settembre al 22 ottobre. Stiamo parlando di un segno di aria che si trova in opposizione con quelli di fuoco. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che non vanno d’accordo con la Bilancia. Questo è il podio, pensi che il tuo segno sia presente nell’elenco? Scorri il testo verso il basso e avrai la possibilità di scoprirlo.

I tre segni zodiacali che non vanno d’accordo con la Bilancia

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Questo segno non può entrare nella classifica dei segni che vanno d’accordo con la Bilancia perché è molto irascibile e questo comportamento non piace a chi è sempre equilibrato e pacato. Il Toro può avere delle sfuriate insopportabili e la Bilancia non potrebbe mai scegliere di frequentare una persona del genere. Questi segni non vanno d’accordo in amore ma a volte possono collaborare in ambito professionale, soprattutto quando non sono in competizione.

Pesci: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto sentimentale e non sopporta la leggerezza della Bilancia, soprattutto nella sfera amorosa. Questi due segni sono incompatibili e non vanno d’accordo nemmeno da amici, sono troppo diversi e vivono la vita in un modo completamente opposto.

Capricorno: il principale nemico dei bilancini è sicuramente il Capricorno. Questo segno dello zodiaco è troppo rigoroso per andare d’accordo con la Bilancia, molto più superficiale e attento, qualsiasi cosa faccia. Il Capricorno risulta pesante agli occhi della Bilancia, la quale risulta troppo frivola secondo il punto di vista del Capricorno. Due poli opposti che non dovrebbero incontrarsi mai.