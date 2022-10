Pamela Prati, la verità che nessuno avrebbe mai immaginato: è stata l’unica

Pamela Prati è la protagonista indiscussa di un nuovo scottante retroscena che cambia ogni cosa: Lei è stata l’unica.

Pamela Prati quest’anno ha deciso di ritornare nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip dopo aver provato questo tipo di esperienza già diversi anni fa. Nello specifico durante il corso della prima edizione condotta da Ilary Blasi, ma purtroppo il suo percorso è durato davvero poco in quanto ha iniziato a soffrire la “reclusione forzata” fin da subito.

Ora le cose sembrano andare in maniera diversamente e nella casa si sta facendo notare e non poco grazie alla sua simpatia. Durante il suo percorso però si è parlato anche della sua presunta rivalità con Valeria Marini in quanto su parecchi media, ed anche da Giovanni Ciacci che è amico di entrambi, è stato riportato che diversi anni fa le due sarebbero arrivate anche alle mani. Tant’ è che nella clip di presentazione, Pamela glissa su Valeria affermando che in comune hanno solo la regione di origine.

Nelle scorse ore, però, Valeria Marini ha rotto il silenzio su Pamela Prati facendo chiarezza non solo sul loro rapporto ma rivelando che lei è stata proprio l’unica a compiere un determino gesto. Gesto che Pamela sembrerebbe aver dimenticato.

Valeria Marini senza freni: l’inedito retroscena su Pamela Prati cambia tutto

Valeria Marini, che quest’anno farà parte del cast di Tale e Quale Show, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Libero, dove ha raccontato la sua versione dei fatti in merito al suo rapporto con Pamela Prati rivelando che quest’ultima le avrebbe messo le mani addosso durante il corso di un noto evento, mentre lei a differenza sua l’avrebbe sempre supportata e sarebbe stata perfino l’unica a difenderla durante il caos legato al caso di Mark Caltagirone.

“Io sono stata l’unica a difendere Pamela quando è scoppiato il caos Mark Caltagirone: il linciaggio che ha subito è stato esagerato. Io poi sono sempre solidale con le donne” ha dichiarato l’ex stella del Bagaglino sulla concorrente del GF Vip, sui è scoppiata la bomba sui social, rivelando che da parte sua non c’è alcun tipo di astio ma chissà se Pamela la pensa allo stesso modo.