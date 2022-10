Dove sono gli orsetti dispersi per Londra durante il funerale di Elisabetta II?

Che fine hanno fatto gli orsetti che il popolo britannico ha disperso per la capitale durante il funerale della Regina Elisabetta?

Il 19 settembre, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta, il popolo britannico ha omaggiato la sovrana lasciando per le strade della città migliaia di orsetti Barnardo’s. Si tratta del simbolo di un’organizzazione benefica fondata nel 1866 per aiutare i bambini in difficoltà. Alcuni volontari distribuiscono gli orsetti negli ospedali dove sono ricoverati i bambini che si trovano in condizioni più critiche.

La Regina Elisabetta era la patrona ufficiale di questa fondazione, adesso Camilla Parker Bowles ha ereditato questo titolo. La Shand è regina consorte proprio grazie alla volontà di Elisabetta II, questa decisione non è piaciuta molto ai sudditi inglesi. Sul web, molte persone si sono poste il quesito di dove fossero stati custoditi tutti gli orsetti lasciati per strada dalla gente. È stata proprio Camilla a decidere cosa farnese di tutti questi peluche.

Camilla ha deciso: ecco dove andranno gli orsetti Barnardo’s

La regina consorte ha deciso cosa fare degli orsetti Paddington lasciati a Buckingham Palace nei giorni successivi alla morte della Regina Elisabetta. Nonostante alcune polemiche, Camilla ha gestito questa situazione con grande lucidità. Gli inglesi sono molto affezionati a questa fondazione e hanno accolto con gioia la decisione della moglie del Re Carlo III.

La Shand ha deciso di donare gli orsetti ai bambini più bisognosi. Secondo una notte della casa reale, i peluche sono stati lavati e custoditi a Buckingham Palace, a Clarence House e nell’asilo nido che si trova nei Parchi Reali di Hyde Park. Camilla ha pubblicato alcune foto con gli orsi in occasione del 64° anniversario della pubblicazione del primo libro dell’orso Paddington.

Si tratta di un personaggio storico, molto amato in Gran Bretagna, soprattutto dai più piccoli. Mille bambini riceveranno un orsetto in omaggio nelle prossime settimane, sembra che la Royal Family non abbia ancora deciso un criterio di assegnazione dei peluche. La consegna dovrebbe avvenire entro Natale. Da alcuni decenni, la Regina Elisabetta viene associata all’ orsetto Paddington, anche per questo i sudditi lo hanno scelto per ricordare la sovrana nel giorno del suo funerale.