Barbara d’Urso, volano scintille in diretta: Gerry Scotti non si trattiene e svela tutto

Barbara d’Urso e Gerry Scotti lo hanno fatto davvero. In diretta i due svelano tutta la verità su quanto è successo.

Barbara d’Urso è stata protagonista di un retroscena di fuoco che vede anche la presenza, del tutto inaspettata, di Gerry Scotti. Il conduttore durante il corso del suo programma non si è di certo risparmiato e tra una domanda e l’altra ai suoi concorrenti guardando dritto in camera ha fatto una confessione nei confronti della bella conduttrice partenopea. Confessione che ha fatto scattare scintille tra gli utenti della rete che hanno visto nelle sue parole una vera e propria stoccata.

Il tutto, manco a dirlo, è stato ripreso anche da Barbara stessa in diretta mettendo i puntini sulle I rivelando come stanno davvero le cose tra lei e il giudice di Tu sì que vales.

Barbara d’Urso e Gerry Scotti l’hanno fatto davvero e in diretta è arrivata finalmente tutta la verità.

Gerry Scotti svela tutta la verità su Barbara d’Urso: che cosa succede nei camerini

Gerry Scotti durante il corso dell’appuntamento con il suo storico programma ha invitato il pubblico presente in studio a non fare tutto rumore in quanto nelle vicinanze ci sarebbe Barbara d’Urso, che ha ricevuto un verdetto che non ha lasciato scampo, con il suo camerino e che probabilmente era intenta a fare un pisolino.

“Zitti, che se fate rumore svegliate la d’Urso“ ha esordito il giudice di Tu sì que vales in tono ironico e scherzoso come è solito fare. “Lei dorme nel camerino qui a fianco…Ciao Barbara…” ha poi concluso e le sue parole sono state riprese da Barbara a Pomeriggio 5 che non solo ha ammesso che il tutto è vero ma anche che lei spesso russa.

La bella conduttrice partenopea ha reagito in maniera del tutto ironica ed ha chiarito che lei e Gerry si sono anche incontrati e che tra loro c’è un profondo rapporto di stima e che contrariamente a quanti molti possano aver pensato tra loro due non c’è alcun tipo di astio o malumore ma tanto affetto e rispetto per il modo con cui ci si approccia al proprio lavoro.