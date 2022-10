La torta dei misteri, qual è l’ingrediente che manca?

Oggi dovrai provare a terminare la ricetta di una torta. Ma dovrai fare attenzione, come farai senza una bilancia? Vediamo cosa sai fare

Le nostre nonne non avrebbero avuto nessun problema a risolvere questo test di logica e ragionamento. Loro sono cresciute in un’epoca tecnologicamente non avanzata, non avevano bisogno di una bilancia, capivano con uno sguardo quali fossero le porzioni per fare una torta. E tu, saresti capace di completare la ricetta di una torta senza poter pesare i vari ingredienti?

Ecco l’indovinello che oggi abbiamo riservato per te: devi cucinare una torta per i tuoi amici, tra gli ingredienti ci sono 300 grammi di burro, 300 grammi di farina e 200 grammi di zucchero. Hai una bilancia a piatti che non ha i pesi. Sai già che il panetto di burro pesa esattamente 300 grammi, è scritto sulla confezione; sai anche che il recipiente di farina contiene esattamente 300 grammi di materiale.

Hai un pacco di zucchero da un chilo, come farai a ricavarne 200 grammi e a completare la ricetta della torta? Ragiona con calma ma non perdere troppo tempo, hai soltanto sessanta secondi per fornire una risposta. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Pensi di aver trovato la risposta corretta? Bene, questo vuol dire che hai capito quali fossero i dettagli da prendere in considerazione. Se davvero hai indovinato, meriti i nostri complimenti perché questo test sembrava facile ma non lo era per niente. Anzi, è difficile che un test di logica e ragionamento risulti semplice, c’è sempre qualche piccolo dettaglio in grado di mandarti fuori strada.

Se non hai indovinato, forse dovresti allenarti in futuro con altri test simili a questo. Vedrai che migliorerai in pochissimo tempo. Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica perché si tratta di un semplice passatempo da regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ma passiamo alla soluzione del test. Il primo passaggio da fare è mettere su un piatto della bilancia sia il burro che la farina.

In questo modo, sul piatto ci saranno 600 grammi e sull’altro piatto metteremo lo zucchero, che pesa un chilo. Ovviamente, il piatto contenente lo zucchero si abbasserà di più e, con l’ausilio di un cucchiaio, elimineremo lo zucchero finché i due piatti non saranno in equilibrio. A questo punto avremo 800 grammi su ogni piatto, quindi saremo in grado di recuperare i 200 grammi di zucchero che ci servono per completare la ricetta della torta.