Panico al GF Vip, la regia colta alla sprovvista prova a censurare tutto ma è troppo tardi

Al GF Vip la regia è stata colta alla sprovvista ed ha vissuto momento di panico provando a censurare ogni cosa ma ormai era troppo tardi.

Il GF Vip è rigorosamente in diretta h24. Questo è probabilmente il segreto del suo successo, considerando che i concorrenti dopo un po’ perdono la concezione delle telecamere ed iniziano a raccontarsi come mai prima di quel determinato.

Questo però per gli addetti ai lavori rappresenta un’arma a doppio taglio in quanto se da una parte tutto questo è un aspetto positivo, permettendo che si creino diverse dinamiche all’interno del programma, dall’altra è negativa perché non si sa mai che cosa potrebbe succedere ed a volte scatta la censura perché vengono nominati personaggi esterni che nulla hanno a che fare con questo contesto televisivo o vengono trattati argomenti tabù.

Per questo motivo la regia interviene in maniera tempestiva ma a volte questo non è sufficiente e il pubblico da casa ha il modo di ascoltare ogni cosa come l’ultima scottante confessione di Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro, confessione di fuoco al GF Vip: la regia nel panico

Daniele Dal Moro, che durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip ha avuto modo di potersi legare ad Elenoire Ferruzzi, che dopo la sua uscita dal programma ha avuto minacce di morte, si è lasciato andare a piccanti confessioni rivelando che semmai dovesse scoppiare la passione non vorrebbe nascondersi sotto le coperte o nell’armadio come molti suoi colleghi ma piuttosto farebbe il tutto in maniera aperta.

“Posso dirvi? Io se devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino…. ma vaffancul*” ha esternato nel massimo della sincerità rivelando che preferirebbe giocare a carte scoperte piuttosto che nascondersi, per quanto possibile perché si viene ugualmente riprese dalle telecamere della casa, con scarso successo.

La confessione di Daniele Dal Moro ha fatto scattare il panico nella regia del Grande Fratello Vip che ha provato a sviare sull’argomento ma ormai era troppo tardi e tutti hanno sentito le sue parole in merito ai possibili momenti di passione che potrebbe vivere.