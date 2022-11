Minacce di morte dopo il GF Vip: la mamma della vippona finisce in ospedale

By

La concorrente del GF Vip dopo la fine del suo percorso nella casa più spiata d’Italia ha vissuto un vero e proprio incubo tra minacce di morte e ospedali.

Dopo la fine del suo percorso nella casa più spiata d’Italia del GF Vip, la concorrente di Alfonso Signorini ha vissuto attimi di terrore in quanto non solo ha ricevuti pesanti insulti attraverso i mezzi social ma sua madre, a causa di tutto ciò, è andata perfino in ospedale.

A rivelare questi tristi ed amari retroscena è stata Elenoire Ferruzzi stessa sul suo profilo social rivelando che dopo la fine del suo percorso all’interno del famoso reality show di canale 5 le cose non sono di certo andate per il meglio e che mai avrebbe pensato a simili conseguenze nella vita reale.

Purtroppo però il peggio è accaduto e sui social si è lasciata andare un amaro sfogo facendo notare che comportarsi in un certo modo nei confronti di chi ha avuto un atteggiamento errato non rende di certo migliore, ma tutt’altro. L’amaro sfogo di Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip è arrivato in maniera totalmente inattesa e svela un’altra faccia della stessa medaglia.

Elenoire Ferruzzi amareggiata dopo il GF Vip: la madre finisce in ospedale

Elenoire Ferruzzi non ha avuto di certo un comportamento esemplare nella casa del Grande Fratello Vip, dove un dettaglio ha lasciato piuttosto perplessi, ma mai si sarebbe aspettata simili conseguenze una volta messo fine al suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia e sui social ha rivelando agli utenti della rete quello che è costretta ad affrontare tutti i giorni con conseguenze che non toccano soltanto lei ma anche i membri della sua famiglia.

“Dalla mia uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti rivolti anche alla mia famiglia“ ha esordito l’ex concorrente di Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram. “Soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi“ ha poi confidato, rivelando che ogni gesto o una persona ha una conseguenza nella vita reale. “Siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza? si è poi chiesta.