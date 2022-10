Meghan, le sue dichiarazioni fanno infuriare gli inglesi

Meghan Markle ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando diversi temi. Le sue parole non hanno ottenuto il successo che si aspettava. Ecco perché

Meghan Markle ha da sempre la grande capacità di finire sulle prime pagine di tutti i giornali ogni volta che pronuncia una sillaba. Ogni sua dichiarazione è immediatamente riportata dai siti web di tutto il mondo, ogni volta che si sposta per un viaggio attira l’attenzione di decine di giornalisti e paparazzi, alla costante ricerca di uno scatto rubato o di una dichiarazione fugace.

L’attenzione mediatica che l’ex attrice statunitense attira quotidianamente è aumentata a dismisura quando ha convinto suo marito a lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Oggi la coppia vive in una splendida villa a Montecito, in California, nella Contea di Santa Barbara. Recentemente, l’ex stella di Hollywood ha rilasciato alcune dichiarazioni che non hanno ottenuto l’effetto sperato.

Meghan, parole dolci nei confronti della Regina Elisabetta. Era sincera?

Ormai Meghan Markle ha capito che dovrà fare i conti con i suoi detrattori per il resto della sua vita. Non riesce a stare tranquilla nemmeno se pronuncia parole al miele nei confronti della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana è morta lo scorso 8 settembre e la presenza dell’ex attrice statunitense ai funerali ha spaccato in due fazioni l’opinione pubblica britannica. Non tutti hanno accettato di buon grado che lei fosse a Londra in quei giorni.

La protagonista della serie televisiva Suits ha parlato a Variety della nonna di suo marito, descrivendola come una donna “che rappresenta un esempio splendente di leadership nel mondo femminile”. Meghan è sulla copertina del settimanale e ha dichiarato di aver provato una profonda gratitudine “per ogni momento trascorso in sua compagnia”, riferendosi alla Regina Elisabetta.

Queste parole avrebbero dovuto aprire il cuore degli inglesi, da sempre molto legati alla loro sovrana, eppure non è stato così, almeno non per tutti. Nonostante diversi messaggi di apprezzamento, l’ex attrice statunitense è stata fortemente criticata da chi la considera una persona falsa. Secondo i suoi detrattori, queste dichiarazioni non sarebbero sincere e avrebbero come unico obiettivo quello di provare a riavvicinarsi alla Royal Family dopo le vicende degli ultimi tre anni.