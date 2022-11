Belen Rodriguez devastata, la notizia che l’è ha cambiato la vita: “Malata di cancro”

Belen Rodriguez è devastata se solo ci ripensa. La notizia ha cambiato per sempre la sua vita e mai nessuno se lo sarebbe aspettato.

Belen Rodriguez è sempre al top della forma quando è in onda sul piccolo schermo degli italiani e al pubblico appare sempre come una donna inarrivabile. Dietro la sua sicurezza e determinazione, però, si nasconde un grande dolore di cui per molto tempo ha evitato di parlare pubblicamente in quanto preferisce mostrare il lato più divertente e spensierato di lei piuttosto che elencare le sue fragilità.

La conduttrice di Tu sì que vales però dentro di sé nascondere un vero e proprio mondo, una scalata che non sempre è stata facile e non molto tempo fa ha voluto rompere il silenzio ammettendo di aver vissuto un vero e proprio dramma che l’ha devastata e le ha cambiato la vita per sempre in quanto nonostante l’immenso dolore provato ha dovuto rimboccarsi le maniche e lottare e soltanto così è riuscita a farcela.

Belen Rodriguez ha raccontato un toccante retroscena che si è rivelato essere un vero e proprio colpo al cuore per tutti i suoi fedeli sostenitori.

Belen Rodriguez, il toccante retroscena è un colpo al cuore: “4 mesi di vita”

Belen Rodriguez, che è stata protagonista di inediti retroscena da parte del re del gossip, durante il corso di un’intervista rilasciata sul piccolo schermo degli italiani ha raccontato per la prima volte di quando il mondo l’è crollato addosso perché a sua nonna fu diagnosticato un cancro.

“Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto serio” ha raccontato per la prima volta ai suoi fedeli sostenitori la compagna di Stefano De Martino, rivelando uno dei momenti più brutti e difficili della sua vita. “Le hanno dato 4 mesi di vita” ha poi aggiunto.

“Il mondo mi è crollato addosso ma invece di mettermi a piangere sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi che ho guadagnato ho pagato la chemioterapia per mia nonna” ha poi concluso rivelando che nonostante la sofferenza si è rimboccata le maniche per fare tutto ciò che era possibile per il bene di sua nonna.