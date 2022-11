Ilary Blasi, nuovo amore dopo Totti: beccata a cena proprio con Lui!

Ilary Blasi ha trovato un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Il gossip parla chiaro!

Ilary Blasi è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa. La conduttrice da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti è stata protagonista di numerosi gossip e tanti sono gli amori, o presunti tali, che le sono stati collegati.

Per amore della verità però si è sempre trattato di voci e nient’altro in quanto non sono mai stati trapelati scatti che provassero ciò. Ora però la situazione sembra essere cambiata e sul settimanale Diva e Donna sono state pubblicate una serie di fotografie che la immortalavano al fianco di un uomo misterioso che secondo molti potrebbe essere la sua nuova fiamma, ma sarà vero?

Ilary Blasi ha trovato l’amore dopo il matrimonio con Francesco Totti? Almeno per il momento la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha preferito non sbilanciarsi a riguardo, ma la foto sta facendo rapidamente il giro del web.

Francesco Totti archiviato: Ilary Blasi beccata con un altro a cena

Francesco Totti, che è uscito in maniera definitiva allo scoperto davanti a tutti, sembra essere un capitolo archiviato per la conduttrice dell’Isola dei Famosi e tornare insieme sembrerebbe essere fuori discussione. Per gli utenti della rete, dopo la pubblicazione dello scatto che trovate poco più in basso, avrebbe già trovato l’amore e lui non appartiene al mondo dello spettacolo e dello sport.

Ilary Blasi è stata beccata con un uomo misterioso. Il suo nome, secondo quanto riportato dalla pagina Instagram ufficiale del magazine, sarebbe Edoardo e sembrerebbe svolgere la professione di immobiliarista. I due sono stati beccati a cena insieme, però, sempre quanto rivela la rivista che ha avuto questi scatti in esclusiva, non erano da soli a tavola ma ci sarebbero stati anche alcuni amici ma il web ci vede lungo e sostiene che lui potrebbe essere l’uomo che le permetta di dimenticare Francesco Totti, che è più concentrato che mai a portare avanti la sua relazione con Noemi Bocchi.

Ilary ha finalmente trovato l’amore oppure soltanto di malinteso e niente di più? Soltanto il tempo, purtroppo o per fortuna, risvolverà ogni dubbio.