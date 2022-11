Antonella Fiordelisi, crollo e lacrime per Micol Incorvaia: la reazione perfetta di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi in crisi al GF Vip 2022 dopo l’arrivo di Micol Incorvaia, ex fidanzata di lui. Lei crolla, la reazione di lui è perfetta.

Crollo improvviso di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 che, dopo aver sfoggiato la parte più forte del suo carattere, è crollata tra le braccia di Edoardo Donnamaria ammettendo le proprie insicurezze e fragilità. A scatenare le lacrime e la crisi di Antonella è stato l’ingresso, nella casa, di Micol Incorvaia con cui Edoardo ha avuto un flirt un po’ di tempo fa.

L’incontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi è avvenuto in diretta, durante l’ultima puntata del reality show. Antonella ha ammesso di non aver gradito le dichiarazioni fatte da Micol che, nella clip di presentazione, ha ammesso di non credere al suo interesse per Edoardo facendole perdere la pazienza. Dopo aver trascorso la mattinata in silenzio e lontana da Edoardo, nel pomeriggio, la Fiordelisi è crollata proprio con Donnamaria.

Antonella Fiordelisi, sfogo tra le lacrime con Edoardo Donnamaria: lui la rassicura così!

“Secondo te è una bella situazione la mia?”, chiede Antonella riferendosi alla presenza di Micol Incorvaia. “Secondo te il modo migliore per affrontarla è stare distanti o stare uniti?”, ribatte Edoardo. “Non sei tu il problema”, risponde Antonella che poi decide di abbassare le difese scoppiando a piangere.

“Non voglio affezionarmi a nessuno”, dice tra le lacrime. “Perchè dici queste cose?”, le chiede Edoardo. “Perchè in due si soffre, da soli no”, dice la Fiordelisi. “Non siamo fatti per stare da soli. Pensi che io non abbia sofferto con te?”, chiede Edoardo. “Tu non ha un mio ex in casa. Lei mi sembra pure una brava ragazza, ma pensare che siete stati insieme e che hai fatto con lei quello che ora fai con me…”.

“ma tu lo sai che non me ne frega niente? mi possono mandare chi te pare qua dentro io voglio sta co te”❤️ #donnalisi pic.twitter.com/0WOLOzbeqo — lidia || 06.06.22 (@perfettacosi__) November 4, 2022

“Lo sai che possono mandare chiunque qui dentro e a me non frega niente? Io voglio stare con te”, le dice Edoardo. “Tu mi indebolisci. Prima ero una roccia, ora sono un ramoscello”, ammette Antonella. “E quando stiamo bene insieme?”, chiede ancora Edoardo. “Sono un vulcano”, ammette la Fiordelisi che poi si lascia andare tra le braccia di Edoardo con cui si concede anche un bagno rilassante.