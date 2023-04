Grigliata di Pasquetta: ecco cosa non devi dimenticarti

Quello di Pasquetta è da sempre il giorno perfetto per trascorrere del tempo all’aria aperta – meteo permettendo – in compagnia degli amici più cari e divertirsi tutti insieme. La tradizione prevede in genere una bella grigliata, e solitamente si organizza o tutti insieme o a turno.

Se il programma della giornata prevede questo momento insieme, questo articolo potrà essere molto utile. Ecco cosa non si deve assolutamente dimenticare per organizzare la grigliata di Pasquetta perfetta e fare contenti tutti gli amici.

L’occorrente per grigliare

Naturalmente, è fondamentale che ci sia tutto l’occorrente per poter grigliare! Non bisogna, quindi, dimenticare elementi come:

barbecue, griglia

pinze

spatole

presine

ventaglio

carbonella

diavolina

È importante portare tutto il necessario per garantire a tutti piatti, tovaglioli, posate e bicchieri: in una grigliata che si rispetti si mangia in piedi, senza posti a sedere definiti, ma questi elementi non possono proprio mancare per godersi il cibo in comodità.

Da bere per tutti

Un’altra cosa che alla grigliata di Pasquetta non può assolutamente mancare sono le bibite e soprattutto un po’ d’alcol, che accompagna alla perfezione le portate di carne. E dopo la mangiata, quando si è allegri e in vena di giochi, potrebbe essere il momento ideale per scattare e poi mandare in stampa delle foto digitali divertenti e perché no, anche un po’ imbarazzanti, da inviare a tutti a festa finita. In questo modo il ricordo di quella bella giornata insieme potrà essere rivissuto tra divertimento e risate.

Che alcol scegliere? Di solito alla grigliata di Pasquetta si predilige la birra, il vino rosso oppure, molto più comunemente, entrambi, così da accontentare i gusti di tutti. Ovviamente le bibite analcoliche e l’acqua devono sempre essere presenti, un po’ per soddisfare chi non ama troppo l’alcol e per consentire una corretta idratazione (importante quando si beve), un po’ per chi ha il compito di guidare.

Tagli di carne più adatti a una grigliata

Naturalmente a una grigliata di Pasquetta non può mancare la carne, che deve essere presente a volontà. Va bene ogni tipo di carne, come manzo, vitello (meno comune), maiale o pollo.

In realtà, però, ci sono dei tagli di carne che sono più indicati per essere preparati sulla griglia. Ci si può procurare, per esempio:

lombata

fesa

scamone

filetto

controfiletto

E se vogliamo essere ancora più precisi, la carne migliore in assoluto da scegliere per una grigliata è quella di maiale. Si può riempire il carrello della spesa con braciole, lonza e costine principalmente, ma anche lasciare un po’ di spazio per salsicce, spiedini e pancetta. Così sì che sarà tutto perfetto per Pasquetta.

Un ultimo elemento – spesso bistrattato in queste occasioni – sono le verdure. In realtà, però, possono fare davvero la differenza: colorano il piatto e aggiungono sapore, e cotti sulla griglia alcuni tipi di verdure diventano davvero squisiti. Cipolle, peperoni e zucchine sono i grandi classici di Pasquetta per quanto riguarda le verdure, ma si possono provare anche pomodori, melanzane e pannocchie: riusciranno a conquistare davvero tutti, anche i più scettici!