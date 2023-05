Antonino Spinalbese non è sempre stato così, la verità è difficile da credere.

Un personaggio ormai consolidato nell’immaginario comune, Antonino Spinalbese, è in realtà ancora ricco di tante sorprese. Il bel hair stylist nasconde delle insidie che fanno parte del suo lontano passato. Con esso ci sono dei segreti che piano piano, stanno venendo fuori, sconvolgendo i fan.

Abbiamo conosciuto Antonino Spinalbese al fianco della bella showgirl argentina sua ex compagna, ma madre della piccola primogenita Luna Marì, l’unica e sola Belen Rodriguez.

Una storia d’amore in apparenza magica, perfetta nel farle dimenticare l’ex marito Stefano De Martino, invece è stata tra le peggiori. Tanto che pochissimo si è saputo sulla loro rottura, specialmente tutte le volte che si parlava di loro, entrambi hanno cercato di mantenere una situazione vaga ed ambigua.

Conosciamo meglio il neo vip, perché ha un passato inedito, non c’è stata solo Belen.

Antonino Spinalbese e la verità sul suo passato

Quante volte i fan rimarranno stupiti dalle news dei loro beniamini? C’è sempre un mistero che salta fuori, una verità inedita che alla fin dei conti, salta fuori e stravolge tutto. Questa storia su Antonino Spinalbese è vera, non si tratta di una fake news, ma i fan ancora non ci credono.

Si è soliti considerare Antonino Spinalbese come il belloccio di turno, e come dargli torto? Non solo è l’ex di una delle showgirl più belle in circolazione, è anche davvero un ragazzo giovane ed aiutante, soprattutto acqua e sapone.

Quindi, venire a conoscenza che in passato non era proprio così bello, sconvolge non poco la sua intera immagine! Infatti, in passato non aveva queste sembianze. Al momento, è davvero in forma, ma da giovane era ancora più magro, quasi venti chili in meno.

Quasi i fan non lo hanno riconosciuto, del resto è normale fare dei cambiamenti. Per quanto sia bello ed affascinante, non è neanche un trentenne, quindi è abbastanza scontato sapere che come minimo sei anni fa aveva le sembianze di un giovane sbarbatello!

Anche dopo la rottura con Belen Rodriguez è risultato magro, ma quello era dovuto da un malessere interiore che va rispettato. Con il peso non si scherza, ci si ammala, e bisogna curare le ferite dell’anima perché queste si somatizzano e riflettono sul corpo.