“Cioè”, compie 40 anni. Compleanno speciale per la rivista “culto”

Editoria, la rivista culto degli anni ’80 Cioé compie 40 anni: numero speciale per festeggiare il compleanno di un simbolo “vintage” dei teenagers di una volta

Compie 40 anni la “mitica” rivista “Cioè“. Pronto un numero speciale per il compleanno di un simbolo degli anni ’80, icona dei teenagers dell’epoca e in uscita ancora oggi. Il primo numero della rivista uscì il 7 ottobre del 1980: si trattava di un giornaletto destinato alle ragazze (e ai ragazzi) che faceva di poster e gadget dedicati a personaggi famosi il suo valore aggiunto. Una pubblicazione che ha segnato la storia dell’editoria e del costume “pop” italiano. Cioé, in uscita ancora oggi (prossimo numero il 23 ottobre) si è sempre dedicata alle tendenze, al confronto generazionale e ai primi amori di tantissimi adolescenti.

Cioé, numero speciale per la rivista culto degli anni ’80

Una “comunity” che quando non c’era internet condivideva sulla carta (ma senza interagire, se non di persona) e che oggi si è trasferta online, con molti contenuti social: sempre caratterizzati dallo stile inconfondibile della storica rivista. Cioé è stata la prima rivista in Italia che strizzava l’occhio a un pubblico prevalentemente femminile. Inoltre, proprio questo giornale inventò i gadget in regalo, che all’epoca spopolavano ed erano ricercati. Dalle gomme per cancellare agli adesivi, fino copertine adesive, poster di ogni tipo da appendere in camera, ma anche veri e propri accessori. Il numero in arrivo il 23 ottobre sarà il 1902esimo, e sarà una rivista speciale interamente dedicata agli anni ’80. Una chicca da non perdere per tutti gli (ormai ex) ragazzi di un’epoca speciale che non tornerà più.

