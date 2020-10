I 60 anni di Maradona, l’uomo imperfetto più perfetto del mondo

Diego Armando Maradona compie 60 anni. Fino a qualche anno fa sembrava impossibile che il ‘Pide de oro’ potesse vivere così a lungo

Domenica 30 ottobre 1960, nei sobborghi più poveri di Buenos Aires nasce Diego Armando Maradona, un uomo destinato a far parlare di sé per tutta la vita.

Una vita piena di colpi di scena, di cadute e risalite, di sabbie mobili e grandi successi.

Una vita nella quale Diego è morto ed è tornato a respirare più di una volta. E ogni volta sembrava impossibile che potesse riuscirci.

La protagonista principale della prima parte della sua vita è la miseria di Lanus, dove Diego giocava nelle strade impolverate di ‘Villa Fiorita’.

Nel giro di pochissimi anni arrivarono prima le ‘Cebollitas’ dell’Argentinos Juniors, poi il debutto nel campionato argentino e poi il Boca, il grande amore della sua vita.

Nel 1982 si trasferisce al Barcellona e lì morirà per la prima volta. Il 24 settembre 1983 Andoni Goikoetxea gli rompe una caviglia, costringendolo ad un lungo stop.

E’ durante quel periodo che Maradona fa la conoscenza di colei che gli rovinerà la vita: la cocaina. Ed è causa di questa ‘amicizia’ che lascerà il Barcellona.

Maradona a Napoli, un’esperienza che gli cambierà la vita

Il 5 luglio 1984 un numero mai definito di persone lo accoglie allo Stadio San Paolo.

Napoli gli darà tanto, ma un’altra amicizia gli sarà fatale: quella con Salvatore Giuliano.

Giuliano è un boss della camorra molto in vista in quegli anni, la sua famiglia domina Forcella e la presenza di Diego alle sue feste fa discutere tantissimo.

E’ proprio durante queste feste che Maradona consuma cocaina, come ha più volte confermato in alcune interviste negli anni successivi.

Ed è qui che tocca il fondo una seconda volta. Il 17 marzo 1991 arriva la positività alla cocaina dopo una partita con il Bari.

Maradona è costretto a scappare da Napoli come un ladro, di notte, assaltato dai cronisti locali. Stesso trattamento gli verrà riservato in patria.

Il finale di carriera, la morte e la rinascita grazie a Fidel Castro

Seguiranno anni duri, durante i quali Diego proverà a tornare a giocare più volte.

Prima con il Siviglia, poi con il Newell’s Old Boys, infine con il suo Boca, senza dimenticare la parentesi del mondiale americano del 1994, dove verrà trovato nuovamente positivo.

Chiusa la carriera, Diego guarda negli occhi la morte ancora una volta: nell’aprile 2004 viene ricoverato per dei problemi che porteranno all’installazione di un bypass gastrici.

Dall’Argentina arrivano addirittura voci di una presunta morte.

Nei giorni successivi al San Paolo si giocherà un Napoli-Atalanta sotto un’acqua torrenziale, in un clima gelido, interrotto soltanto da cori di incitamento a favore dell’idolo argentino.

E’ proprio quell’episodio che convince Maradona a disintossicarsi, specialmente dove aver compreso di aver deluso le figlie.

Diego vola a Cuba, dove lo aspetta Fidel Castro. Lì arriva la definitiva rinascita, Diego lascia Cuba ripulito e dimagrito, da quel momento non toccherà mai più un grammo di cocaina.

Da questo momento in poi iniziano varie esperienze televisive, sia in Argentina che in Italia.

Arriva la panchina della nazionale argentina, che Diego guida ai quarti di finale al mondiale del 2010.

E arrivano diverse chiamate da squadre centro e sudamericane di club. In questo momento Maradona è il tecnico del Gimnasia la Plata.

Maradona compie 60 anni, arrivano gli auguri da tutto il mondo

Diego Armando Maradona compie 60 anni (clicca qui per guardare il video che Diego ha postato sulla sua bacheca Facebook), arrivano auguri da tutte le parti del mondo, da parte di personaggi famosi, leader politici e semplici appassionati.

Ecco alcuni tweet raccolti su Twitter:

Maradona fa 60 anni. Chi sono i tuoi Magnifici 10? I migliori 10 giocatori della storia del calcio. Dillo in #Bloooog! il Bar Sport di @repubblica #Magnifici10 #Maradona60 https://t.co/XIwvxmnsmI pic.twitter.com/5b5IVZA01f — Fabrizio Bocca (@fabriziobocca1) October 30, 2020

Súmale 50 a esa camiseta y se feliz siempre! Te amo ❤️ pic.twitter.com/uoG9cRHIoR — Dalma Maradona (@dalmaradona) October 30, 2020

Un giorno speciale per il calcio ⚽🇦🇷

Diego Armando Maradona compie 60 anni 🎉 pic.twitter.com/dPEOEnAbqt — Goal Italia (@GoalItalia) October 29, 2020

Oh mama mama mama,

Oh mama mama mama,

Sai perchè mi batte il Corazon,

Ho visto Maradona,

Ho visto Maradona,

Oh mama inamorato sono… Feliz navidad, felices 60 diego armando maradona!! — Luquitas (@lucasMatiasjrr) October 30, 2020

Oggi compie 60 anni IL calciatore.

Citando Gianni Brera, "Maradona ridava dignità inventiva e gestuale anche alle mani posteriori, divenute volgarissimi piedi".

El Diez.

Il simbolo del riscatto sociale di Napoli. Tanti auguri Di(eg)o.

D10S. #Maradona60 ✍️🗣️@NozioniF pic.twitter.com/N3PE7PiL3M — Nozioni_sul_Fútbol (@NozioniF) October 30, 2020

30/10/1960-30/10/2020.

Auguri al più grande giocatore della storia del Napoli e del calcio: Diego Armando Maradona pic.twitter.com/vMCd1ZexiB — Salvatore Allocca (@SalvatoreAllo13) October 30, 2020

VIDEO – Real Sociedad, Alguacil: “Frainteso su Maradona, grazie a lui ho amato il calcio italiano”, la domanda di @apetrazzuolo per Napoli Magazine pic.twitter.com/ZealwtNV7o — Napoli Magazine (@napolimagazine) October 30, 2020

Maradona fa 60: il genio, le debolezze https://t.co/Dy8Ixz408o — Repubblica (@repubblica) October 30, 2020

60 volte #Maradona, Zeus nell'Olimpo del pallone. Ha fatto miracoli con una caviglia ricostruita, una lombalgia cronica e una tossicodipendenza limitante. E qualcuno ancor si domanda chi sia il più grande di tutti i tempi pallonari.

Lunga vita a Lui, e buon Natale pagano a tutti. pic.twitter.com/30qbSEmzRK — Angelo Forgione (@angelo_forgione) October 30, 2020

#30Ottobre 1960 Lanun nasce un bambino con due sogni… Diego Armando Maradona… #Maradona60 D10S El Pibe De Oro #Maradona 💙⚽️🔝🇦🇷 pic.twitter.com/uBE0QiTyXz — AGOSTINO DE MATTEIS (@MARADONA74) October 30, 2020

Febbraio ‘92: Maradona, alla vigilia del rientro in Nazionale, mi concede una intervista esclusiva. Siviglia,ore 10 al Sanchez Pizjuan, per l’allenamento. Ma non c’è: arriva alle 11 in Ferrari Testarossa: ci sono 20mila persone solo per vedere lui 👑 AUGURI D10S #Maradona60 pic.twitter.com/a2TnMwaAD1 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 29, 2020

Qualche anno fa gli STADIO di Gaetano Curreri cantavano Chiedi chi erano i Beatles. Ecco, a un ragazzo nato in questo secolo direi, Chiedi chi era Maradona. Buon Compleanno Diego, il più grande di tutti !#Diego60 — enrico varriale (@realvarriale) October 29, 2020

La SSCN comunica all’allenatore della Real Sociedad che il sig. Maradona Diego Armando giocherebbe nella loro (e qualsiasi altra) squadra anche a 60 anni, con 100 chili di panza e ‘na coscia mancant. — Official SSC Napoli (@sscnnapoli) October 29, 2020

Vincere in casa della capolista della Liga non è mai impresa semplice. Farlo a un’ora dalla festa per #Maradona è un’emozione in più…#RealSociedadNapoli pic.twitter.com/ZRSiDUBiPp — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) October 29, 2020

Oggi Diego ne fa 60. Molti di questi sarebbero potuti essere migliori, con più pace, altri no: sono stati pazzeschi così. Se potesse, è certo, si rotolerebbe ancora nel fango come in questo video. Eterno bambino. Eterno fuoriclasse.

Auguri Pibe 🎂#Diego60#Maradona60#Maradona pic.twitter.com/iEte82KMco — Riccardo Marra (@RiccardoMarra) October 29, 2020

Tanti auguri di buon compleanno al più grande di sempre, al Dio del calcio. Buon compleanno D10S, buon compleanno a Diego Armando Maradona! — Raffaele Scala (@RaffaeleScala_) October 30, 2020

"Eh ma parlate sempre di Maradona?" Cosa ci volete fare, ha a che fare con passioni, arte, genio e religione, solo che nessuno può dire di aver visto Mozart, Einstein, Caravaggio o Gesù Cristo, invece D10s lo abbiamo visto con i nostri occhi, fortuna, si, molte volte abbiamo… — Recchiepuò (@FaiSempBurdell) October 30, 2020

60 anni fa nascevi tu Unico e solo Dio del calcio Essenza di questo gioco meraviglioso Hai insegnato al mondo come un può un pallone da calcio regalare gioia ed emozione al mondo intero Buon compleanno immenso #D10S#DIE60#Maradona pic.twitter.com/I1vFvAz0Y2 — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) October 30, 2020