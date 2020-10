Katia Follesa si mostra dimagrita, gli haters la insultano

L’attrice comica Katia Follesa mostra orgogliosa i risultati della sua dieta e gli haters la insultano su Instagram. “Non fai più ridere”, il succo dei commenti contro il dimagrimento. “Eri meglio in carne”, scrivono i critici. Ma riceve anche complimenti

Quando si fa una dieta non si vede l’ora, di solito, di mostrare a tutti i risultati raggiunti. Non ha fatto eccezione l’attrice comica Katia Follesa, presentatrice del programma “Cake Star“. Lei ha scelto Instagram per mostrarsi orgogliosamente dimagrita, ma i consensi non sono stati esattamente come se li aspettava. La Follesa si è mostrata elegantemente adagiata su un divano, vestita di fucsia. Evidente il suo dimagrimento, ma i complimenti sono stati la minoranza. Per l’attrice una vera e propria pioggia di insulti, per non parlare di attacchi veri e propri.

Katia Follesa dimagrisce e i social l’attaccano: “Basta con questa dieta”

Gli haters si sono scatenati, ma “l’aggravarsi” dei messaggi è stato graduale. Prima la delusione di qualcuno: “Sinceramente, eri più carina prima”. Oppure: “Mi dispiace che sei diventata così magra, perché eri l’esempio di come una donna cicciottella poteva fare ottime cose”. E poi via via commenti più duri: “Basta, quanto altro vuoi dimagrire?”. O anche: “Sicuramente così farai ridere molto di meno”. La Follesa ha evitato di rispondere ai commenti, ma non ha resistito, e con una “Storia” ha domandato se davvero si possa pensare che un’attrice comica deve per forza essere in carne. A questa iniziativa sono arrivati messaggi di sosegno, con gli haters che hanno dato un po’ di tregua alla simpatica showgirl.

