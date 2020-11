Trump vuole “chiudere i pali”. L’errore del Presidente diventa virale

Donald Trump ha pubblicato un tweet durante le elezioni, ma invece di scrivere “polls” ha twittato “Poles” (pali)

Qualcosa nella notte è andato storto per Donald Trump. Nonostante l’ottimo risultato dell’attuale Presidente Usa, che secondo i sondaggi era dietro Biden ed invece al momento è alla pari con il suo rivale, c’è stato un dettaglio che ha mandato in tilt Twitter.

Il tycoon infatti, nel celebrare il suo successo elettorale, ha twittato nella notte italiana: “We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Poles are closed!”.

E’ l’ultima parte a far discutere: Poles, infatti, tradotto letteralmente significa pali, spesso associati alla lap dance nella cultura americana.

I polacchi rubano le elezioni? L’errore comico nel tweet con cui Trump denuncia brogli https://t.co/lQKclH2asq pic.twitter.com/UO3szrYqPn — Corriere della Sera (@Corriere) November 4, 2020

E’ abbastanza chiaro che si tratti di un refuso, la persona incaricata di postare il contenuto sui social ha confuso Polls (urne) con Poles.

Ad ogni modo il tweet è diventato subito virale e ha scatenato l’ironia degli americani e non solo.

“Chiudere i pali”, il tweet in questione rimosso poco dopo

Pochi minuti dopo il tweet in questione è stato rimosso: c’è chi dice che sia stato lo stesso Twitter a cancellarlo, in quanto Trump sosteneva che ci fosse qualcuno che stesse tentando di rubare le elezioni.

Altri invece sono convinti che sia stato lo stesso Trump ad eliminarlo una volta accortosi della gaffe fatta in mondovisione.

If the poles are closed, explain this pic.twitter.com/3OvedeuSkf — Shafted At The Draft (@4everASabresFan) November 4, 2020