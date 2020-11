‘Io non sono lì’, il nuovo singolo di Claudio Baglioni. La reazione dei fan

By

Il nuovo singolo di Claudio Baglioni si chiama ‘Io non sono lì’. E a breve uscirà il nuovo album. Ecco la reazione dei suoi fan – VIDEO

Da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali

“IO NON SONO LÌ”

il nuovo singolo estratto da

IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA

il nuovo album con 14 inediti in uscita il 4 dicembrehttps://t.co/KYNDF7U3Dr@SonyMusicItaly Ph: @aledobici pic.twitter.com/4zBZl5FWmB — Claudio Baglioni (@ClaudioBaglioni) November 5, 2020

Si chiama ‘Io non sono lì’ il nuovo singolo di Claudio Baglioni. E’ l’anteprima dell’album ‘In questa storia che è la mia’, che uscirà a breve.

Il nuovo disco di Claudio Baglioni dovrebbe essere disponibile poco prima di Natale.

Il singolo, invece, è stato presentato ieri ed è già partita la diffusione radiofonica.

‘Io non sono lì’ è una ballata che richiama vecchi suoni già utilizzati in passato.

Insieme a Baglioni, hanno collaborato al pezzo altri grandi artisti di fama mondiale.

Celso Valli al pianoforte, Gavin Harrison alla batteria e Paolo Gianolio al basso e chitarre. Gianolio è il suo storico chitarrista, che lo accompagna da tantissimi anni.

Un usato sicuro che è piaciuto tantissimo ai suoi fan, che hanno già espresso apprezzamenti sui social.

Si tratta di un pezzo che parla della distanza di una coppia e dei dubbi sul futuro di chi vive questa situazione.

E’ sicuramente un ritorno al passato per il cantautore romano, che non ha più l’estensione vocale di un tempo ma riesce ad incantare con il suo modo unico di interpretare le sue canzoni.

Nuovo album per Claudio Baglioni. Data di uscita e quante edizioni avrà

Il nuovo album del cantautore romano uscirà il 4 dicembre, sette anni dopo ‘ConVoi’.

Baglioni ha annunciato attraverso i social che l’album avrà 14 tracce, tra cui una ouverture, quattro intermezzi con soltanto voce e piano e un finale.

Questo album uscirà in cinque edizioni diverse:

CD singolo;

doppio CD versione deluxe con foto esclusive e quattro brani acustici;

doppio LP 180 grammi black;

doppio LP versione deluxe 180 grammi black;

doppio vinile versione deluxe con 14 brani inediti, foto inedite, due brani acustici e foto autografata.

E’ possibile ordinare quest’ultima versione soltanto online.

Claudio Baglioni. Carriera, biografia, successi e vita privata

Claudio Baglioni è nato a Roma il 16 maggio 1951, nel quartiere Monte Sacro. Trascorre l’infanzia a Centocelle.

La sua carriera inizia all’età di 13 anni, quando partecipa ad un concorso per nuove voci nella capitale.

Nel giro di pochi anni diventa molto famoso a Roma, per poi trovare la ribalta nazionale nel 1970, quando pubblica il suo primo album.

Il nome del suo primo disco è proprio ‘Claudio Baglioni’, che contiene ‘Signora Lia’, il suo primo grande successo.

Da quel momento i suoi album iniziano a vendere milioni di copie.

Il primo album che supera il milione di copie vendute è ‘Questo piccolo grande amore’, del 1972.

All’interno di questo album c’è il suo più grande cavallo di battaglia, che ha lo stesso titolo dell’album.

In totale, Claudio Baglioni ha pubblicato 16 album in studio, 14 dal vivo, 6 raccolte, 12 singoli, 5 colonne sonore e 3 cover.

L’elenco dei successi (clicca qui per conoscere tutta la discografia di Claudio Baglioni) è lunghissimo.

Proprio grazie a questi successi Baglioni è uno dei cantautori più amati d’Italia.

Ha composto le colonne sonore di tre film. Il primo è stato ‘Fratello sole, sorella luna’, di Franco Zeffirelli nel 1972.

Nel 2009 scrive la colonna sonora e la sceneggiatura di ‘Questo piccolo grande amore’, film diretto da Riccardo Donna.

Nel 2020 ha cantato una canzona della colonna sonora del film ‘Gli anni più belli’, diretto da Gabriele Muccino.

Nel 1997 ha condotto insieme a Fabio Fazio ‘Anima mia’, sulle reti Rai.

Nel 2015 ha portato in tv la tournée ‘Capitani coraggiosi’ insieme al suo collega e amico Gianni Morandi.

Nel 2018 e 2019 è stato presentatore e direttore artistico del ‘Festival di Sanremo’, riscuotendo un enorme successo.

Claudio Baglioni è stato sposato con Paola Massari. Dalla loro unione nel 1982 è nato il figlio Giovanni.

A lui Baglioni ha dedicato ‘Avrai’, canzone registrata a Londra nello studio di proprietà di Paul McCartney.

Nel 1987 ha conosciuto Rossella Barattolo, quando era ancora sposato con la Massari.

Il loro rapporto è stato inizialmente soltanto lavorativo, i due hanno iniziato una convivenza nel 1994.

La loro relazione è stata però ufficializzata soltanto nel 2008, anno in cui Baglioni ha divorziato ufficialmente da Rossella Barattolo.

In uscita il nuovo singolo del cantautore romano, la reazione del web

La notizia dell’uscita del nuovo singolo ha attirato l’interesse dei fan di Claudio Baglioni.

Il cantautore romano non pubblicava un album da sette anni, questo gli ha permesso di far parlare di sé nelle ultime ore.

Ecco come hanno reagito gli iscritti a Twitter:

Non vediamo l'ora di ascoltare il nuovo singolo di @ClaudioBaglioni !https://t.co/HzVDxaXVxx — Radio Italia (@RadioItalia) November 4, 2020

Molto bella. Unica pecca forse, da grande fan di Claudio voglio essere obiettivo, assomiglia un po’ troppo a 1000 giorni di te e di me. — giuseppe lo presti (@jolop_lo) November 7, 2020

Ricorda moltissimo gli anni della gioventù. Però è bellissima — mrkite (@LennonMrkite) November 5, 2020

Ascoltatoa a mezzanotte ❤ bellissima canzone. Come poteva non esserlo. Ci sei nella mia vita e ci sarai sempre ❤ magnifica persona e magnifico musicista ❤ — Simona13 (@Simona109500404) November 6, 2020

Bellissimo brano… atmosfere di un tempo vissuto e ormai lontano che fanno da sfondo a sonorità e ritmi più recenti. Al centro la vita, e l'amore, che può appassire ma non perdere il profumo… per chi ha cuore… Immenso Claudio, come sempre…❤#iononsonolì@ClaudioBaglioni https://t.co/MiHd3GIOZy — Katia (@_acquadallaluna) November 6, 2020

Io non sono li

dove sarai tu

e il nostro amore che appassì

con le parole e con le note

che poi il tempo ammutolì

che canto come se io fossi li@ClaudioBaglioni — DeniseMauramati (@Denimauramati) November 6, 2020

Claudia Arvati

Corista Musicisti, coristi, arrangiatori, collaboratori raccontano la propria esperienza condivisa del nuovo lavoro discografico di ClaudioBaglioni #aspettandoil4dicembre IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA preorder:https://t.co/tzdtmjAGWh@SonyMusicItaly pic.twitter.com/1GBzzoMz5m — Claudio Baglioni (@ClaudioBaglioni) November 3, 2020

Oggi è Malika, Ghemon, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Tiziano Ferro e gli Ac/Dc e direi che come primo giorno di #Lockdown2 piovono fiori. Scriverò di più in questi giorni e tutto confluirà nelle mie OndeFunky ❤️ #Buongiorno #6Novembre — PaolaGallo 📢 (@OndeFunky) November 6, 2020