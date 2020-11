Chi è la bimba nella foto? Oggi è una cantante famosissima e molto amata

Chi è la bimba in questa foto mentre finge di stare al telefono? Oggi è diventata una bravissima cantante, molto amata dai giovani e non solo

Chi è questa bimba che parla al telefono in una foto di oltre trent’anni fa?

E chissà se fosse davvero al telefono o se stesse semplicemente fingendo, per trovare la posa più giusta per lo scatto fotografico.

Negli anni successivi sarà fotografata spesso, ma non è una modella.

Sarà fotografata sul set di un video musicale o in un teatro, in uno studio televisivo o semplicemente da un fan per un selfie.

Considerando le origini di questa bambina, la foto potrebbe essere stata scattata in Toscana, anche se oggi il suo accento è un altro.

La bambina che vediamo in questa foto è una cantante ma è stata anche attrice in alcuni film di successo, sia per la televisione che per il cinema.

E negli ultimi anni ha partecipato come ospite o giudice ad alcuni dei talent più famosi d’Italia, su diverse reti.

Ma la sua passione principale è cantare, lo fa sin da quando era bambina, introdotta nel suo primo gruppo dal padre, che suonava la chitarra.

Chi è la bimba in foto? Oggi è il giudice di una trasmissione molto seguita dai giovani

Qualche anno dopo questo scatto, la nostra giovane amica avrebbe iniziato a cantare nel gruppo del padre.

Avete capito di chi si tratta? Ma certo, è chiaramente Emma Marrone, classe 1984, diventata famosa grazie alla trasmissione ‘Amici di Maria De Filippi’ nel 2009.

Emma ha esordito da professionista a soli 19 anni, nel 2003. Ha partecipato e vinto il talent show ‘Superstar Tour’.

Questa trasmissione le ha permesso di strappare un contratto con la Universal, una prestigiosa casa discografica che ancora oggi produce i suoi dischi di successo.

Negli anni successivi Emma ha collaborato con alcuni gruppi, che non hanno avuto lunga vita ma che le hanno permesso di affacciarsi nel panorama musicale nazionale.

Nel 2009 arriva l’occasione della vita: entra a far parte della scuola di ‘Amici’, programma condotto da Maria De Filippi.

Il 29 marzo 2010 viene dichiarata vincitrice del programma e questo risultato convince la Universal Music Group a rinnovarle il contratto.

Seguiranno negli anni successivi diversi singoli di successo e tante tournée in giro per l’Italia e non solo.

Tra i brani più conosciuti di Emma Marrone ci sono sicuramente Amami, Non è l’inferno, Arriverà, Sarò libera, Cercavo l’amore e Latina.

Emma Marrone, le partecipazioni a Sanremo. La vittoria e la conduzione

Emma Marrone ha partecipato a quattro edizioni del ‘Festival di Sanremo’.

Nel 2011 è arrivata seconda con il brano ‘Arriverà’, cantato insieme ai Modà.

Nel 2012 ha vinto il Festival con il brano ‘Non è l’inferno’, scritto per le da Kekko Silvestre, voce dei Modà.

Nel 2013 ha cantato insieme ad Annalisa nella serata dedicata alle canzoni storiche di Sanremo, interpretando il brano ‘Per Elisa’ di Alice.

Nel 2015 è stata una delle conduttrici del Festival di Sanremo, scelta da Carlo Conti.

Emma: cinema, televisione, video musicali e giudice nei talent. Tutti i volti della cantante salentina

Emma non è soltanto una brava cantante, ha anche recitato in diversi film, sia per il cinema che per il piccolo schermo.

L’esordio è arrivato nel 2012, quando ha partecipato al film ‘Benvenuti al Nord’, cantando nel finale ‘Nel blu dipinto di blu’, di Domenico Modugno.

Nel 2016 recita nella sitcom ‘Untraditional’, con Fabio Volo. Nello stesso anno partecipa a ‘La cena di Natale’, film diretto da Marco Ponti.

Nel 2018 partecipa alla miniserie tv ‘Come quando fuori piove’, di Fabio Mollo.

Nel 2020 è diretta da Gabriele Muccino nel film ‘Gli anni più belli’, con le colonne sonore di Claudio Baglioni. Le riprese si sono svolte a Roma, Cinecittà, Napoli e Ronciglione.

Tra il 2012 e il 2018 è più volte ospite di Maria De Filippi nel suo celebre programma ‘Amici’, in onda su Canale 5.

In queste occasioni è stata giudice e direttore artistico del programma, riscuotendo critiche molto positive dai suoi fan.

Nel 2014 è stata giudice popolare nella trasmissione ‘Tu sì que vales’, condotto sempre da Maria De Filippi.

Nel 2016 ha partecipato come concorrente alla trasmissione ‘Bake Off Celebrity’, su Real Time.

Quest’anno è giudice ad ‘X-Factor’ insieme a Mika, Hell Raton ed Andrea Agnelli. Emma è la responsabile della categoria “Under uomini”.

La vita privata, difficoltà, problemi di salute e tanta beneficenza

Nella vita di Emma Marone non sempre tutto è andato nel verso giusto.

Quando era da poco maggiorenne ha dovuto fare i conti con un tumore alle ovaie e nel settembre 2019 è tornata sotto i ferri per l’asportazione di un altro tumore.

La stessa cantante, alcuni mesi dopo, ha raccontato la sua storia in alcune interviste.

In passato Emma è stata sentimentalmente legata a Stefano Di Martino, ballerino napoletano diventato poi il fidanzato di Belen Rodriguez.

E’ stata insieme anche a Marco Bocci, conosciuto ad ‘Amici’.

Nel corso dell’estate 2020 è stata vista insieme al modello Nikolai Danielsen. I due però hanno smentito di essere fidanzati.

Sin dall’inizio della sua carriera, Emma Marrone ha partecipato a tante iniziative di solidarietà.

Nel 2011 e nel 2012 ha partecipato alla manifestazione ‘Se non ora quando’, per protestare a favore dei diritti delle donne.

Quando era ancora ad ‘Amici’ ha iniziato a devolvere parte dei ricavati dei suoi singoli a favore di campagne di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori giovanili.

Dal 2011 è testimonial dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Nello stesso anno è stata testimonial anche per l’Associazione nazionale tumori.

Nel 2012 ha partecipato al ‘Dream on Show’, uno spettacolo organizzato con la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lanciare un messaggio contro l’utilizzo delle droghe.

Sempre nel 2012 ha partecipato al concerto ‘SLAncio di vita’, per finanziare la ricerca contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica, meglio conosciuta come SLA.

Nel 2014 ha dato il proprio appoggio a ‘Never Give Up’, associazione non-profit per lo studio e la cura dei disturbi alimentari.