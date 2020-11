Previsioni meteo 11 novembre: bel tempo, resiste l’anticiclone

Previsioni meteo mercoledì 11 novembre: persiste sull’Italia l’alta pressione con condizioni di bel tempo su quasi tutto il Paese. Poche nuvole e nessun fenomeno di rilievo. Temperature tutto sommato stabili ma variabili a seconda delle zone. Miti di giorno, più fresche di notte

Anche per mercoledì 11 novembre le previsioni meteo per l’Italia sono positive. Persiste l’anticiclone, che porta alta pressione e quindi bel tempo. Venti quasi del tutto assenti e temperature miti. Soprattutto, sole in gran parte dell’Italia. Solo al mattino qualche nuvola in val Padana e i soliti banchi di nebbia. Nel pomeriggio gli accorpamenti nuvolosi persisteranno in alcune zone dela bassa Lombardia, nel nord ovest e intorno a Piacenza. Sole nel resto d’Italia, sia al Centro che al Sud.

Previsioni meteo 11 novembre: temperature miti, ma più fresche di notte

Di notte la situazione rimarrà invariata, preparando anche per giovedì una giornata con clima piacevole, salvo qualche annuvolamento nelle regioni settentrionali. Non sono previsti fenomeni piovosi. Le temperature continueranno a essere miti: ovunque non inferiori ai 13-14 gradi, ma saliranno anche oltre i 20 nelle regioni meridionali (in particolare in Sicilia) e in Sardegna. Quasi assenti i venti, ma attenzione all’escursione termica: soprattutto al Nord e nelle zone interne la temperatura scenderà facilmente poco sopra i 10 gradi. Nel Meridione e nelle zone costiere si assesterà, di notte, sui 13-14 gradi.

