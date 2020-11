McDonald’s, dal 2021 arrivano (finalmente) gli hamburger vegani

Per tutti i vegetariani e vegani arriva una buona notizia, sicuramente molto attesa: dal 2021 la nota catena di ristoranti fast food McDonald’s proporrà hamburger e altri prodotti completamente privi di carne

Una buona notizia per tutti i vegetariani e vegani che non disdegnano McDonald’s, ma che sanno che nella nota catena americana di ristoranti fast food possono mangiare ben poche cose. Il colosso della ristorazione ha annunciato che dal 2021 introdurrà una serie di prodotti completamente vegetariani, tutti senza carne. Finalmente saranno disponibili gli hamburger “veg” per assortire i famosi panini, e alternative vegetali alle famose “crocchette” di pollo, altro simbolo della catena di ristorazione.

McDonald’s svolta: arrivano gli hamburger vegetariani

Questa nuova linea di prodotti si chiamerà “McPlant” e offrirà cibi senza carne per tutte le fasce orarie, dalla colazione ai pasti canonici, offrendo un menu completo per chi non ama (o non preferisce) la carne. Ad oggi, la mancanza di un’offerta “veg” da McDonald’s sorprendeva moltissime persone, che per scelta o necessità non consumano carne. Dal prossimo anno il problema sarà risolto: i prodotti vegetali dei ristoranti (disponibili contemporaneamente in tutto il mondo) avranno l’aspetto e il sapore dei normali hamburger, pur essendo totalmente a base vegetale. McDonald’s si allinea al suo principale competitor, Burger King, che già dallo scorso anno offre una linea di prodotti vegetariani.

