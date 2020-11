Le previsioni di tutti i segni dello zodiaco per l’oroscopo di oggi 11 Novembre: leggiamo insieme che cosa ci dicono le stelle.

Che cosa hanno in mente le stelle per la giornata di oggi, 11 Novembre 2020?

Oroscopo di oggi 11 Novembre 2020: previsioni segno per segno

Che giornata sarà quella di mercoledì 11 Novembre per tutti i segni zodiacali?

La classifica dei segni di oggi prevede una giornata meravigliosa per Leone, Scorpione, Scorpione e X.

Purtroppo, invece, Gemelli, Sagittario, Pesci, e Toro avranno a che fare con delle difficoltà e dei problemi: per loro si delinea una giornata decisamente turbolenta. Meglio fare attenzione!

Ariete, Cancro, Vergine, e Capricorno, d’altro canto, possono tirare un sospiro di sollievo: la loro giornata procederà tranquillamente.

Oroscopo di oggi 11 Novembre Ariete

Gli amici dell’Ariete oggi dovranno impegnarsi un poco dal punto di vista lavorativo. La giornata non scorrerà liscia come l’olio ma i vostri sforzi non passano inosservati: nei prossimi giorni potrete cogliere i frutti del vostro lavoro.

L’amore procede a grandi balzi ed altro altrettanti grandi momenti di stop: valutate con attenzione dove vi trovate per evitare passi falsi!

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Oggi il nervosismo la farà da padrone durante tutta la vostra giornata amici del Toro.

Fate attenzione alle parole che dite e, se proprio è necessaria la vostra opinione preparatevi a discutere.

Meglio cercare di mantenere un profilo basso per cercare di portare a termine un po’ di lavoro. In amore, purtroppo, vi aspetta una giornataccia.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Giornata difficile per tutti coloro nati sotto il segno dei Gemelli.

I problemi e le difficoltà sentimentali, infatti, potrebbero rovinare la giornata di oggi e rendervi veramente difficile concentrarvi sul lavoro.

Insomma, oggi fareste meglio a dimenticarvi degli affetti e rimandare ancora una volta qualsiasi tipo di discussione.

Domani andrà meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Giornata tranquilla per gli amici del Cancro: sul lavoro tutto procederà tranquillamente e riuscirete, per una volta, a portare a termini i vostri impegni senza indulgere in preoccupazioni inutili.

Chi è in coppia sperimenterà una tranquilla giornata: il rapporto è solido e oggi non si prevedono pazzie.

Se siete single prendete questo momento di calma per ricaricare le vostre pile emozionali: ne avrete bisogno più in là.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo di oggi 11 Novembre Leone

Oggi vi siete svegliati pieni di energie ed estremamente positivi: approfittate amici del Leone!

Se gli ultimi giorni sono stati difficili, soprattutto dal punto di vista dell’amore, oggi avete tutte le carte in mano per ribaltare la situazione.

La giornata procede a gonfie vele, senza che possiate sbagliare un colpo: è il momento per proporre qualche idea innovativa sul lavoro. State tranquilli: funzionerà.

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

La giornata della Vergine sarà delicata ma non per questo malvagia. Il nervosismo che provate dal punto di vista sentimentale verrà ampiamente ricompensato dal lavoro dove, invece, siete i più produttivi.

Forse, oggi, è meglio concentrarsi sui vostri progetti e lasciar perdere l’amore.

Rimandate a domani discussioni ed impegni sentimentali e concentratevi su quanto avete da fare: la giornata sarà decisamente più equilibrata.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

La giornata della Bilancia inizia con un immediate gratificazioni lavorative: finalmente, era proprio ora!

Il duro lavoro, quindi, verrà ripagato e potrete tirare un sospiro di sollievo.

L’amore procede con qualche piccolo inciampo: siete proprio sicuri della persona che avete accanto o che vi piace?

Oggi potete permettervi di prendere decisioni in piena libertà: le stelle dicono che non potete sbagliare.

Amore: 7

7 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

La forma fisica è al massimo e voi con lei.

Tutti gli amici nati sotto il segno dello Scorpione si trovano, oggi, ad affrontare una giornata piena: sul lavoro, soprattutto, sarete indispensabili.

Per fortuna, a casa, avete tutto il supporto che vi serve.

La giornata di oggi, quindi, sarà veramente stupenda: fatene tesoro.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo di oggi 11 Novembre Sagittario

Se sul lavoro non ti senti gratificato o felice, caro Sagittario, il consiglio delle stelle è di stringere i denti e tenere duro.

Nelle prossime settimane, infatti, la situazione dovrebbe nettamente migliorare: Saturno smette di guardarti di traverso e la strada si libererà improvvisamente.

Anche se tenterai di non farlo succedere, purtroppo, lo stress lavorativo oggi si infiltra nella tua relazione. Preparati a chiedere scusa.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Navigate tranquillamente nel mare, per ora molto calmo, dei vostri impegni lavorativi. Dopotutto, quando il lavoro è in ordine lo è anche la vostra mente amici del Capricorno e, per oggi, non si prevedono grossi sconvolgimenti da questo punto di vista.

L’amore ed i rapporti sentimentali procedono bene, siete tranquilli e rilassati.

Giornata di pieno relax.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Oggi l’Acquario riuscirà a compiere l’atto che gli preme di più: comunicare chiaramente con il prossimo.

Lasciate alle spalle i sotterfugi letterari e i lunghi giri di parole: la chiarezza vi porterà molto più lontano di quanto non potreste sperare.

In amore e sul lavoro se metterete in pratica la comunicazione “trasparente” nulla potrà andare storto.

Amore: 8

8 Lavoro: 8

8 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Giornata poco felice per i Pesci: purtroppo la situazione con il partner ed in famiglia è tesa, senti che qualcosa non va.

Cerca di non cedere alla tentazione di litigare con tutti e prova a concentrarti su di te. Il lavoro risentirà della tua agitazione e, purtroppo, non scorrerà liscio come al solito.

Attenzione anche alla salute, il freddo vi minaccia.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Come di consueto, insieme all’oroscopo segno per segno, vi segnaliamo anche le previsioni meteo per la giornata di oggi 11 Novembre 2020.

In questa maniera non avrete sicuramente brutte sorprese!

A domani.