Nuovo look grigio argento per Donald Trump, il web si scatena

Nuovo look per Donald Trump. Si è presentato ad un incontro pubblico con i capelli grigio argento, suscitando diverse reazioni nel web

Donald Trump si è presentato ad una conferenza stampa con un look completamente nuovo.

L’ormai ex Presidente degli Stati Uniti d’America ha abbandonato il biondo canarino per adottare il grigio argento.

Le foto hanno immediatamente fatto il giro del web, suscitando reazioni di ogni genere.

Si passa dai complimenti dei fan, che lo vedrebbero bene anche con i capelli verdi, all’ironia generale.

Si trattava di un incontro con la stampa per parlare delle misure adottate dalla sua amministrazione contro il coronavirus.

Giovedì 12 novembre Trump aveva una corona di fiori al cimitero degli eroi di Arlington, in occasione del Veteran’s Day, il giorno in cui vengono onorati i veterani di guerra americani.

In quell’occasione Donald Trump aveva ancora il look che lo aveva contraddistinto sempre negli ultimi quattro anni.

Le elezioni americane, Trump ormai non ha più speranze

Non è bastato a Donald Trump ricontare tutte le schede dei voti in Georgia, le elezioni americane sono state vinte da Joe Biden.

Il candidato democratico si è aggiudicato 306 Grandi Elettori, contro i 232 del suo avversario.

Per diventare Presidente degli Stati Uniti d’America ne bastano 270. Quindi adesso Biden è ufficialmente presidente eletto.

A nulla servono le continue denunce – secondo molti media americani senza alcuna prova – di brogli da parte di Trump.

Il nuovo look di Donald Trump fa scatenare il web. Ecco le reazioni dei social

Questa nuova uscita ha fatto scatenare il web, i social sono impazziti. I commenti sono tantissimi.

Ecco le reazioni degli iscritti a Twitter:

“Operation Warp Speed is unequaled and unrivaled anywhere in the world.”—@realDonaldTrump pic.twitter.com/LHOGKznr0R — GOP (@GOP) November 13, 2020

Momenti di lucida follia. Un Presidente non può dire cose simili ed escludere dalle cure mediche chi non l’ha votato. Trump ha voglia di vendetta, ma non rende onore nè a se stesso nè all’istituzione che ricopre https://t.co/mWuID9UYGV — tiziana ferrario 🇮🇹🇪🇺🌍 (@TizianaFerrario) November 14, 2020

Ho un'idea. Abbiamo già due Papi, perché non avere anche due presidenti USA? Si faccia Biden presidente emerito e lo si metta su una panchina nel Giardino delle Rose, etc. Trump badi all'economia. Le mogli prendano il tè. — Il Signor Direttore (@signordirettore) November 14, 2020

Confesso di non sapere più cosa pensare: i tweet parlano di brogli dimostrati. La tv e i giornali parlano di sconfitta conclamata dopo riconteggio per Trump. NB.: nel servizio di Prima pagina TG5 si fa "notare" Trump con i "capelli bianchi per la 1° volta.". 🤦‍♀️Mayday — Marzia 2R (@2rMarzia) November 14, 2020

Scommetto che i capelli grigi di #Trump segnano l'avvio della fase vittimista, come Berlusconi quando capiva di non poter vincere tutto.#Elections2020 pic.twitter.com/4kA20PL582 — pozzdscienz (@giovangolo) November 14, 2020

Perché Trump ha di colpo i capelli grigi?#elezioniUsa2020 — mariamasi (@mariamasi14) November 14, 2020

Perché Trump ha i capelli bianchi adesso? — Silvia 🐼❄ (@BornOnAPanda) November 13, 2020

la casa bianca non ha ancora cambiato colore, ma i capelli di Trump sì — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) November 13, 2020

Lo so che sta dicendo cose importanti, ma vedere Trump che si mostra per la prima volta con i capelli bianchi è pazzesco, a suo modo. https://t.co/wl59vENZwm — Francisca De Candia (@fransidecandia) November 13, 2020

Trump si è fatto i capelli più bianchi per sembrare più anziano e saggio, cioè più simile a biden, ci metto la mano sul fuoco — 🎅🏻 (@Pomarolina) November 13, 2020

Trump non so fa più la tinta ai capelli? Non è che sta cominciando a capire che ha perso e allora sta andando in depressione? — Marcovaldo (@marco_to66) November 13, 2020

Comunque a #Trump i capelli son diventati bianchi dalla paura… pic.twitter.com/A0ktvwxJDy — 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐭 (@Compagno_Pert) November 13, 2020

Un vecchio e diffuso adagio della politica americana dice che i presidenti escono dalla Casa Bianca coi capelli grigi. Finora Donald Trump sembrava essere scampato al fenomeno: poi ha avuto 10 giorni intensi, come ha appena dimostrato tornando a parlare pic.twitter.com/wBFiOPGwn5 — Davide Piacenza (@Davide) November 13, 2020